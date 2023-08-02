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Мережею шириться фото з "вагнерівцем" на кордоні з Польщею

2 серпня 2023 13:12
оновлено: 13:12
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мережею шириться фото з "вагнерівцем" на кордоні з Польщею
"Вагнерівець" на кордоні з Польщею. Фото: Klymenko Time
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У мережі виклали фото, на якому зображений боєць ПВК "Вагнера" на кордоні з Польщею. Справжність фото не підтверджена.

Про це повідомляє Klymenko Time.

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"Вагнерівець" на кордоні з Польщею

"У Мережі з'явилося фото "вагнерівця", який перебуває біля кордону з Польщею. Справжність фото не підтверджена", — йдеться у повідомленні.

Справді, на вказаному фото ми бачимо бойовика ПВК "Вагнера", який позує на фоні прикордонного знаку Польщі.

Вагнер
"Вагнерівець" на кордоні з Польщею. Фото: скриншот

Ситуація у Польщі

Угруповання ПВК "Вагнер" рухається у напрямку Сувалкського коридору. Він пов'язує Польщу з Балтійськими країнами та одночасно відділяє Калінінградську область від Білорусі.

Нагадаємо, після невдалого військового перевороту Євгена Пригожина найманці ПВК "Вагнер" продовжують прибувати на територію Білорусі. Нині там налічується понад 5 тисяч бійців.

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