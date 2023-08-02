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В сети распространяется фото с "вагнеровцем" на границе с Польшей

2 августа 2023 13:12
обновлено: 13:12
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В сети распространяется фото с "вагнеровцем" на границе с Польшей
"Вагнеровец" на границе с Польшей. Фото: Klymenko Time
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В сети выложили фото, на котором изображен боец ЧВК "Вагнера" на границе с Польшей. Подлинность фото не подтверждена.

Об этом сообщает Klymenko Time.

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"Вагнеровец" на границе с Польшей

"В Сети появилось фото "вагнеровца", который находится возле границы с Польшей. Подлинность фото не подтверждена", — говорится в сообщении.

Действительно, на указанном фото мы видим боевика ЧВК "Вагнера" который позирует на фоне пограничного знака Польши.

Вагнер
"Вагнеровец" на границе с Польшей. Фото: скриншот

Ситуация в Польше

Группировка ЧВК "Вагнер" двигается в направлении Сувалкского коридора. Он связывает Польшу с Балтийскими странами и одновременно разделяет Калининградскую область от Беларуси.

Напомним, после неудачного военного переворота Евгения Пригожина  наемники ЧВК "Вагнер" продолжают прибывать на территорию Беларуси. Сейчас там насчитывается более 5 тысяч бойцов.

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