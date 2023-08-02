В сети распространяется фото с "вагнеровцем" на границе с Польшей
В сети выложили фото, на котором изображен боец ЧВК "Вагнера" на границе с Польшей. Подлинность фото не подтверждена.
Об этом сообщает Klymenko Time.
"Вагнеровец" на границе с Польшей
"В Сети появилось фото "вагнеровца", который находится возле границы с Польшей. Подлинность фото не подтверждена", — говорится в сообщении.
Действительно, на указанном фото мы видим боевика ЧВК "Вагнера" который позирует на фоне пограничного знака Польши.
Ситуация в Польше
Группировка ЧВК "Вагнер" двигается в направлении Сувалкского коридора. Он связывает Польшу с Балтийскими странами и одновременно разделяет Калининградскую область от Беларуси.
Напомним, после неудачного военного переворота Евгения Пригожина наемники ЧВК "Вагнер" продолжают прибывать на территорию Беларуси. Сейчас там насчитывается более 5 тысяч бойцов.