Як країни G7 поставилися до передачі Іраном балістичних ракет для Росії

Зустріч послів G7. Фото ілюстративне: ukrinform.ua

Міністри закордонних справ країн, що входять до "Групи семи", тобто Великої Британії, Германії, Італії, Франції, Канади, Японії та США, засудили надання РФ іранських балістичних ракет. Очільники МЗС наголосили, що Іран має припинити підтримку війни Росії проти України.

Про це йдеться в заяві за підсумками зустрічі міністрів у Римі. Документ опублікували на сайті МЗС Італії в суботу, 14 вересня.

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Представники G7 заявили, що підтримка незаконної війни Росії в Україні підриває глобальну безпеку, тож Іран має понести відповідальність за те, що допомагає країни-агресору.

Крім міністрів країн G7, заяву підписав Високий представник ЄС Жозеп Боррель. У документі зазначено, що Тегеран продовжує передавати зброю Москві, попри те, що міжнародна спільнота неодноразово закликала до припинення цієї співпраці.

"Росія використовує іранську зброю для вбивства українських цивільних осіб та ударів по критично важливих об'єктах інфраструктури. Агресія Росії є грубим порушенням міжнародного права, включаючи Статут ООН", — йдеться в заяві.