Как страны G7 отнеслись к передаче Ираном баллистических ракет для России.

Встреча послов G7. Фото иллюстративное: ukrinform.ua

Министры иностранных дел стран, которые входят в "Группу семи", то есть Великобритании, Германии, Италии, Франции, Канады, Японии и США, осудили предоставление РФ иранских баллистических ракет. Главы МИД подчеркнули, что Иран должен прекратить поддержку войны России против Украины.

Об этом говорится в заявлении по итогам встречи министров в Риме. Документ опубликовали на сайте МИД Италии в субботу, 14 сентября.

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Представители G7 заявили, что поддержка незаконной войны России в Украине подрывает глобальную безопасность, поэтому Иран должен понести ответственность за то, что помогает стране-агрессору.

Помимо министров стран G7, заявление подписал Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. В документе говорится, что Тегеран продолжает передавать оружие Москве, несмотря на то, что международное сообщество неоднократно призывало к прекращению этого сотрудничества.

"Россия использует иранское оружие для убийства украинских гражданских лиц и ударов по критически важным объектам инфраструктуры. Агрессия России является грубым нарушением международного права, включая Устав ООН", — говорится в заявлении.