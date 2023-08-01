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"Одна ракета — одна ціль": Ігнат розповів про ППО Києва

1 серпня 2023 06:10
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
У Повітряних Силах розповіли деталі про ППО Києва
Робота системи ППО у Києві. Фото: Reuters
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Повітряний захист Києва захищають комплекси Patriot, NASAMS та інші, які в тому числі можуть знищувати й балістику. Вони працюють стовідсотково: одна ракета — одна ціль. Але результат, який показує наша ППО, досягається потом і кровʼю людей. Це дуже непросто.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Журналістка попросила прокоментувати підсилення повітряного захисту Києва. Зокрема, мер столиці Віталій Кличко говорив, що столицю наразі захищає найкраща ППО світу.

"Бачив ту ППО й екіпажі, які щасливі на них працювати. Це Patriot, NASAMS та інші. Комплекси нові і працюють стовідсотково: одна ракета — одна ціль. Менше людського фактору, можна увімкнути автоматичний режим і піти сховатися в укриття. Все, що буде у повітрі, буде знищуватися. Ця техніка може знищувати й балістику", — сказав він.

Ігнат також відповів на питання, "чому Київ краще чи гірше захищений".

"Столицю потрібно захищати, тут без варіантів. Куди більше бʼють — там і буде стояти більше засобів. А бʼють по Києву потужно. Жодна столиця у світі не переживала стільки ракетних атак, як наша. Але при цьому не треба применшувати Харківщину та Дніпропетровщину, куди теж прилітає багато", — пояснив спікер ПСУ.

Юрій Ігнат
Юрій Ігнат. Фото: АрміяІнформ

Він також наголосив на тому, що територія Києва велика сама по собі, відтак потрібно багато засобів, щоб перекрити все місто.

"Часто питають: чому у місті вибухає? Це не так. Поки ракета наздожене ворожу, перехопить її і поки цей уламок буде падати — він може пролетіти ще 10 км у падінні. Тому в разі повітряних тривог треба ховатися", — закликав Ігнат.

Нагадаємо, через велику протяжність території України, неможливо порахувати, скільки саме систем ППО необхідно для її повного захисту. З цієї ж причини неможливо поставити ці системи на кожному квадратному кілометрі території України. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. 

 

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