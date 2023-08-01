У Повітряних Силах розповіли деталі про ППО Києва

"Одна ракета — одна ціль": Ігнат розповів про ППО Києва
Повітряний захист Києва захищають комплекси Patriot, NASAMS та інші, які в тому числі можуть знищувати й балістику. Вони працюють стовідсотково: одна ракета — одна ціль. Але результат, який показує наша ППО, досягається потом і кровʼю людей. Це дуже непросто.
Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Журналістка попросила прокоментувати підсилення повітряного захисту Києва. Зокрема, мер столиці Віталій Кличко говорив, що столицю наразі захищає найкраща ППО світу.
"Бачив ту ППО й екіпажі, які щасливі на них працювати. Це Patriot, NASAMS та інші. Комплекси нові і працюють стовідсотково: одна ракета — одна ціль. Менше людського фактору, можна увімкнути автоматичний режим і піти сховатися в укриття. Все, що буде у повітрі, буде знищуватися. Ця техніка може знищувати й балістику", — сказав він.
Ігнат також відповів на питання, "чому Київ краще чи гірше захищений".
"Столицю потрібно захищати, тут без варіантів. Куди більше бʼють — там і буде стояти більше засобів. А бʼють по Києву потужно. Жодна столиця у світі не переживала стільки ракетних атак, як наша. Але при цьому не треба применшувати Харківщину та Дніпропетровщину, куди теж прилітає багато", — пояснив спікер ПСУ.
Він також наголосив на тому, що територія Києва велика сама по собі, відтак потрібно багато засобів, щоб перекрити все місто.
"Часто питають: чому у місті вибухає? Це не так. Поки ракета наздожене ворожу, перехопить її і поки цей уламок буде падати — він може пролетіти ще 10 км у падінні. Тому в разі повітряних тривог треба ховатися", — закликав Ігнат.
Нагадаємо, через велику протяжність території України, неможливо порахувати, скільки саме систем ППО необхідно для її повного захисту. З цієї ж причини неможливо поставити ці системи на кожному квадратному кілометрі території України.
Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.