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"Одна ракета — одна цель": Игнат рассказал о ПВО Киева

1 августа 2023 06:10
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
В Воздушных Силах рассказали детали о ПВО Киева
Работа системы ПВО в Киеве. Фото: Reuters
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Воздушную защиту Киева защищают комплексы Patriot, NASAMS и другие, которые, в том числе, могут уничтожать и баллистику. Они работают стопроцентно: одна ракета — одна цель. Но результат, который показывает наше ПВО, достигается потом и кровью людей. Это очень сложно.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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Журналистка попросила прокомментировать усиление воздушной защиты Киева. В частности, мэр столицы Виталий Кличко говорил, что столицу защищает лучшие ПВО мира.

"Видел ту ПВО и экипажи, которые счастливы на них работать. Это Patriot, NASAMS и другие. Комплексы новые и работают стопроцентно: одна ракета  одна цель. Меньше человеческого фактора, можно включить автоматический режим и спрятаться в укрытие. Все, что будет в воздухе будет уничтожаться. Эта техника может уничтожать и баллистику", — сказал он.

Игнат также ответил на вопрос, "почему Киев лучше или хуже защищен".

"Столицу нужно защищать, здесь без вариантов. Куда больше бьют — там и будет стоять больше средств. А бьют по Киеву мощно. Ни одна столица в мире не переживала столько ракетных атак, как наша. Но при этом не надо забывать о Харьковщине и Днепропетровщине, куда тоже прилетает много", — объяснил спикер ПСУ.

Юрий Игнат
Юрий Игнат. Фото: АрмияИнформ

Он также отметил, что территория Киева большая сама по себе, поэтому нужно много средств, чтобы перекрыть весь город.

"Часто спрашивают: почему в городе взрывается? Это не так. Пока ракета догонит вражескую, перехватит ее и пока этот обломок будет падать  он может пролететь еще 10 км в падении. Поэтому в случае воздушных тревог надо прятаться",  призвал Игнат.

Напомним, из-за большой протяженности территории Украины невозможно посчитать, сколько именно систем ПВО необходимо для ее полной защиты. По этой же причине невозможно установить эти системы на каждом квадратном километре территории Украины.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

 

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