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Одна з країн ЄС змінила термін перебування для українських біженців

11 вересня 2023 04:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Одна з країн ЄС змінила термін перебування для українських біженців
Біженці з України, яким довелося тікати від війни. Фото: AFP / SCANPIX
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Дію тимчасового захисту біженців з України було подовжено до 4 березня 2024 року. Відповідну заяву зробило Міністерство міграції та притулку Греції.

Про це рішення міністерство повідомляє на офіційному сайті.

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"Згідно з ухваленим рішенням, термін дії посвідок на проживання за тимчасовим захистом, які закінчилися 4 вересня 2023 року, автоматично продовжується ще на шість місяців", — йдеться в повідомленні.

Дозволи на тимчасове проживання, видані українцям раніше, не потребують оновлення. Крім того, Греція продовжить надавати тимчасовий захист українцям, які вперше приїжджають до країни до 4 березня 2024 року.

Станом на сьогодні Греція прийняла до себе 25 тис. біженців з України. Вони мають можливість користуватися державною медициною та отримувати освіту, а також право на тимчасове проживання у пункті прийому в Сінтікі. 

Допомога Україні від Греції

Нагадаємо, що нещодавно, 21 серпня, відбувся саміт у Греції, на якому був присутній глава української держави Володимир Зеленський. На зустрічі лідери 11 балканських країн підписали Афінську декларацію на підтримку України. 

Також ми повідомляли, що Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на F-16. Цей результат є важливим для авіаційної коаліції.

Додамо, що грецька компанія з виробництва озброєнь Hellenic Defence Systems веде переговори з міжнародними виробниками боєприпасів для участі в програмі виробництва снарядів 155-мм калібру для підтримки України та поповнення запасів ЄС. Переговори відбуваються в умовах абсолютної секретності.

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