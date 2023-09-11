Одна з країн ЄС змінила термін перебування для українських біженців
Дію тимчасового захисту біженців з України було подовжено до 4 березня 2024 року. Відповідну заяву зробило Міністерство міграції та притулку Греції.
Про це рішення міністерство повідомляє на офіційному сайті.
Греція продовжила термін проживання для біженців з України
"Згідно з ухваленим рішенням, термін дії посвідок на проживання за тимчасовим захистом, які закінчилися 4 вересня 2023 року, автоматично продовжується ще на шість місяців", — йдеться в повідомленні.
Дозволи на тимчасове проживання, видані українцям раніше, не потребують оновлення. Крім того, Греція продовжить надавати тимчасовий захист українцям, які вперше приїжджають до країни до 4 березня 2024 року.
Станом на сьогодні Греція прийняла до себе 25 тис. біженців з України. Вони мають можливість користуватися державною медициною та отримувати освіту, а також право на тимчасове проживання у пункті прийому в Сінтікі.
Допомога Україні від Греції
Нагадаємо, що нещодавно, 21 серпня, відбувся саміт у Греції, на якому був присутній глава української держави Володимир Зеленський. На зустрічі лідери 11 балканських країн підписали Афінську декларацію на підтримку України.
Також ми повідомляли, що Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на F-16. Цей результат є важливим для авіаційної коаліції.
Додамо, що грецька компанія з виробництва озброєнь Hellenic Defence Systems веде переговори з міжнародними виробниками боєприпасів для участі в програмі виробництва снарядів 155-мм калібру для підтримки України та поповнення запасів ЄС. Переговори відбуваються в умовах абсолютної секретності.