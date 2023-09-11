Одна из стран ЕС изменила срок пребывания для украинских беженцев

Беженцы из Украины, которым пришлось убегать от войны. Фото: AFP/SCANPIX

Действие временной защиты беженцев из Украины было продлено до 4 марта 2024 года. Соответствующее заявление сделало Министерство миграции и убежища Греции.

Об этом решении министерство сообщает на официальном сайте.

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"Согласно принятому решению, срок действия вида на жительство по временной защите, закончившийся 4 сентября 2023 года, автоматически продлевается еще на шесть месяцев", — говорится в сообщении.

Разрешения на временное проживание, выданные украинцам ранее, не нуждаются в обновлении. Кроме того, Греция продолжит оказывать временную защиту украинцам, впервые приезжающим в страну до 4 марта 2024 года.

На сегодня Греция приняла к себе 25 тыс. беженцев из Украины. Они могут пользоваться государственной медициной и получать образование, а также имеют право на временное проживание в пункте приема в Синтики.

Помощь Украине от Греции

Напомним, что недавно, 21 августа, состоялся саммит в Греции, на котором присутствовал глава украинского государства Владимир Зеленский. На встрече лидеры 11-ти балканских стран подписали Афинскую декларацию в поддержку Украины.

Также мы сообщали, что Греция примет участие в тренировке украинских пилотов на F-16. Этот результат важен для авиационной коалиции.

Добавим, что греческая компания по производству вооружений Hellenic Defence Systems ведет переговоры с международными производителями боеприпасов для участия в программе производства снарядов 155 мм калибра для поддержки Украины и пополнения запасов ЕС. Переговоры проходят в условиях абсолютной секретности.