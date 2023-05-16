Одному з офіцерів 501 батальйону морпіхів оголосили підозру за зраду в Маріуполі

Начальник речової служби тилу 501 ОБМП Костянтин Безсмертний. Фото: росЗМІ

Причиною здачі в полон 277 морських піхотинців у Маріуполі стала зрада одного із офіцерів. Йому оголосили підозру, а з самих морпіхів, які перебувають у полоні, обвинувачення зняли.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Підозра зраднику

Слідство встановило, що причиною здачі в полон 277 українських морпіхів у полон у Маріуполі була зрада з боку начальника речової служби тилу 501 ОБМП Костянтина Безсмертного.

Безсмертний зрадив присягу, перейшов на бік ворога і фактично вмовив командира батальйону припинити оборону та здати росіянам зброю та особовий склад.

Офіцеру-зраднику оголосили підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Ця стаття передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Подальша доля колаборанта

Слідство виявило, що начальник речової служби тилу 501 ОБМП після зради у Маріуполі виїхав до окупованого Бердянська, де продовжив підривну діяльність проти ЗСУ.

"Він знову почав агітувати українських військових переходити на бік ворога та за винагороду надавати йому відомості щодо розміщення сил та засобів оборони України. Слідство встановило принаймні три відповідні факти протягом квітня-червня 2022 року", — наголосили у ДБР.

Морпіхів виправдали

Разом із підозрою офіцеру-зраднику Держбюро скасувало підозру у дезертирстві 277 морським піхотинцям.

Відтепер відповідні державні та військові структури зможуть відновити права військових, які перебувають у полоні, щодо виплат їхнім родичам.

Нагадаємо, що у лютому правоохоронці викрили військового ЗСУ, який передавав рф плани Сил операцій.