Одному из офицеров 501 батальона морпехов объявили подозрение за предательство в Мариуполе
Причиной сдачи в плен 277 морских пехотинцев в Мариуполе стало предательство одного из офицеров. Ему объявили подозрение, а с находящихся в плену самих морпехов обвинения сняли.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
Подозрение предателю
Следствие установило, что причиной сдачи в плен 277 украинских морпехов в плен в Мариуполе было предательство начальника вещевой службы тыла 501 ОБМП Константина Бессмертного.
Бессмертный изменил присяге, перешел на сторону врага и фактически уговорил командира батальона прекратить оборону и сдать россиянам оружие и личный состав.
Офицеру-изменнику объявили подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Эта статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Дальнейшая судьба коллаборанта
Следствие установило, что начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП после предательства в Мариуполе выехал в оккупированный Бердянск, где продолжил подрывную деятельность против ВСУ.
"Он снова начал агитировать украинских военных переходить на сторону врага и за вознаграждение предоставлять ему сведения о размещении сил и средств обороны Украины. Следствие установило по крайней мере три соответствующих факта в течение апреля-июня 2022 года", — отметили в ГБР.
Морпехов оправдали
Вместе с подозрением офицеру-изменнику Госбюро отменило подозрение в дезертирстве 277 морским пехотинцам.
Отныне соответствующие государственные и военные структуры смогут восстановить права находящихся в плену военных относительно выплат их родственникам.
Напомним, что в феврале правоохранители разоблачили военного ВСУ, который передавал России планы Сил операций.