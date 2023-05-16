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Одному из офицеров 501 батальона морпехов объявили подозрение за предательство в Мариуполе

16 мая 2023 12:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Одному из офицеров 501 батальона морпехов объявили подозрение за предательство в Мариуполе
Начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП Константин Бессмертный. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Причиной сдачи в плен 277 морских пехотинцев в Мариуполе стало предательство одного из офицеров. Ему объявили подозрение, а с находящихся в плену самих морпехов обвинения сняли.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Подозрение предателю

Следствие установило, что причиной сдачи в плен 277 украинских морпехов в плен в Мариуполе было предательство начальника вещевой службы тыла 501 ОБМП Константина Бессмертного.

Бессмертный изменил присяге, перешел на сторону врага и фактически уговорил командира батальона прекратить оборону и сдать россиянам оружие и личный состав.

Офицеру-изменнику объявили подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Эта статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Дальнейшая судьба коллаборанта

Следствие установило, что начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП после предательства в Мариуполе выехал в оккупированный Бердянск, где продолжил подрывную деятельность против ВСУ.

"Он снова начал агитировать украинских военных переходить на сторону врага и за вознаграждение предоставлять ему сведения о размещении сил и средств обороны Украины. Следствие установило по крайней мере три соответствующих факта в течение апреля-июня 2022 года", — отметили в ГБР.

Морпехов оправдали

Вместе с подозрением офицеру-изменнику Госбюро отменило подозрение в дезертирстве 277 морским пехотинцам.

Отныне соответствующие государственные и военные структуры смогут восстановить права находящихся в плену военных относительно выплат их родственникам.

Напомним, что в феврале правоохранители разоблачили военного ВСУ, который передавал России планы Сил операций.

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