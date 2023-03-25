Офіс Генпрокурора назвав кількість постраждалих дітей під час війни в Україні
На ранок 25 березня 2023 року внаслідок масштабної збройної агресії рф в Україні понад 1407 дітей стали жертвами конфлікту. Офіційні дані ювенальних прокурорів вказують на загибель 465 дітей та понад 942 поранених з різним ступенем тяжкості травм.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
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Постраждалі діти
Це не остаточні дані, і робота щодо встановлення точної кількості постраждалих дітей триває в районах бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільша кількість постраждалих дітей зафіксована у таких областях України: Донецькій — 446, Харківській — 273, Київській — 127, Херсонській — 94, Запорізькій — 88, Миколаївській — 85, Чернігівській — 68, Луганській — 66 та Дніпропетровській — 66.
Внаслідок інтенсивних бомбардувань та обстрілів з боку російських збройних сил 3126 навчальних закладів в Україні зазнали пошкоджень. З них 438 шкіл було повністю зруйновано.
Нагадаємо, що кіберполіція призупинила діяльність низки фіктивних благодійних фондів. Збираючи кошти нібито для дітей, які постраждали від війни, шахраї привласнили понад 10 млн грн.