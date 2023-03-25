Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Офіс Генпрокурора назвав кількість постраждалих дітей під час війни в Україні arrow

Офіс Генпрокурора назвав кількість постраждалих дітей під час війни в Україні

25 березня 2023 10:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Діти війни
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На ранок 25 березня 2023 року внаслідок масштабної збройної агресії рф в Україні понад 1407 дітей стали жертвами конфлікту. Офіційні дані ювенальних прокурорів вказують на загибель 465 дітей та понад 942 поранених з різним ступенем тяжкості травм.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Читайте також:

Постраждалі діти

Це не остаточні дані, і робота щодо встановлення точної кількості постраждалих дітей триває в районах бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільша кількість постраждалих дітей зафіксована у таких областях України: Донецькій — 446, Харківській — 273, Київській — 127, Херсонській — 94, Запорізькій — 88, Миколаївській — 85, Чернігівській — 68, Луганській — 66 та Дніпропетровській — 66.

Внаслідок інтенсивних бомбардувань та обстрілів з боку російських збройних сил 3126 навчальних закладів в Україні зазнали пошкоджень. З них 438 шкіл було повністю зруйновано.

Нагадаємо, що кіберполіція призупинила діяльність низки фіктивних благодійних фондів. Збираючи кошти нібито для дітей, які постраждали від війни, шахраї привласнили понад 10 млн грн.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

12:27 Експерти розповіли, як магазини "накрутять" ціну на яйця перед Великоднем

12:27 Нова Зеландія стурбована наданням Китаєм летальної зброї рф: що сказала влада

Новина з фото

12:22 На Харківщині цивільний автомобіль підірвався на російській міні: що відомо

Новина з відео

12:09 Випускники Одеської морської академії візьмуть участь в "битві за море" — Зеленський

12:01 Відтепер в одному зі штатів США дітям потрібен дозвіл батьків, щоб користуватися соцмережами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:50 Штурм Бахмута окупантами зупинився, — британська розвідка розповіла про причини

11:40 Кількість охочих вчитись очно в Одесі зросла в дев'ять разів

11:36 В Укренерго оцінили ситуацію в енергосистемі країни

Новина з фото

11:34 За дві доби росіяни обстріляли Запорізьку область близько 200 разів: наслідки атак

11:25Зеленський розповів, коли Україна зможе розпочати контрнаступ

Новина з відео

12:09 Випускники Одеської морської академії візьмуть участь в "битві за море" — Зеленський

Новина з відео

11:11росія може готувати "жест доброї волі" на Херсонщині, — Гуменюк

Новина з відео

10:38 Україна зменшила флот рф в Чорному морі на 20%, — Братчук

Новина з відео

10:05У Пенсільванії стався вибух на шоколадній фабриці: деталі

Новина з відео

07:10 Безліч рекордів для Франції у переможному матчі із Нідерландами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:05 Благовіщення 2023: теплі привітання у прозі, віршах та листівках

Новина з відео

23:46На Київщині затримали жінку, яка отруїла насмерть колишнього

Новина з відео

22:46 У Київському зоопарку випустили на воду родину пеліканів

Новина з відео

21:06 Зеленський відзначив українських бійців, які за минулу добу показали найкращі результати

Новина з відео

20:32Кличко поїхав на схід та передав допомогу українським військовим

08:00Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової

Новина з фото

07:25 ТОП-5 маловідомих та цікавих фактів про серіал "Секс і місто"

Ексклюзив

07:10Російське вторгнення в Україну: тиждень 56-й. Поблизу кордону ворог збирає війська

Новина з фото

21:45 ТОП-6 зірок, яких переслідували сталкери: від відчайдушних фанатів до жорстоких вбивць

Ексклюзив

19:03Мер Ірпеня: "Із середини квітня стартує потужна відбудова міста. Будемо як бджоли у вулику"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

18:30Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині

Ексклюзив

18:00Альтернативний проїзд до Бессарабії та розвиток Одещини: на що підуть європейські гроші

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

Ексклюзив

06:10В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Актуальне по темі

None 25 Березень 12:38

Експерти розповіли, як магазини "накрутять" ціну на яйця перед Великоднем

None 25 Березень 12:23

Нова Зеландія стурбована наданням Китаєм летальної зброї рф: що сказала влада

None 25 Березень 12:24

На Харківщині цивільний автомобіль підірвався на російській міні: що відомо

None 25 Березень 12:04

Випускники Одеської морської академії візьмуть участь в "битві за море" — Зеленський

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB