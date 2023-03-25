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Офис Генпрокурора назвал количество пострадавших детей во время войны в Украине

25 марта 2023 10:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Дети войны
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На утро 25 марта 2023 года, в результате масштабной вооруженной агрессии рф в  Украине, более 1407 детей стали жертвами конфликта. Официальные данные ювенальных прокуроров указывают на гибель 465 детей и более 942 раненых с различной степенью тяжести травм.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Пострадавшие дети

Это не окончательные данные, и работа по установлению точного числа пострадавших детей продолжается в районах боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Наибольшее число пострадавших детей зафиксировано в следующих областях Украины: Донецкой — 446, Харьковской — 273, Киевской — 127, Херсонской — 94, Запорожской — 88, Николаевской — 85, Черниговской — 68, Луганской — 66 и Днепропетровской — 66.

Вследствие интенсивных бомбардировок и обстрелов со стороны российских вооруженных сил, 3126 учебных заведений в Украине получили повреждения. Из них 438 школ были полностью разрушены.

Напомним, что киберполиция приостановила деятельность ряда фиктивных благотворительных фондов. Собирая средства якобы для детей, пострадавших от войны, мошенники присвоили более 10 млн грн.

 

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