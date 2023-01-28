Діти під час війни – скільки загинуло маленьких українців

Діти в Україні

Офіс Генерального прокурора повідомив, що під час війни в Україні загинуло 459 дітей. За даними ювенальних прокурорів, понад 917 отримали поранення різного ступеня важкості.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Діти в Україні під час війни

"Станом на ранок 28 січня 2023 року понад 1376 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 459 дітей загинули та понад 917 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Примітно, що цифри не є остаточними, оскільки триває робота в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 441, Харківській — 270, Київській — 123, Херсонській — 85, Запорізькій — 84, Миколаївській — 83, Чернігівській — 68, Луганській — 66, Дніпропетровській — 63", — уточнили в Офісі Генпрокурора.

Також тут повідомили, що через бомбардування та обстріли російськими окупантами пошкоджено 3126 навчальних закладів, 337 із них зруйновано повністю.

Нагадаємо, що в Київській області на річці Рось під кригу провалилися четверо дітей. Двох неповнолітніх вдалося врятувати, одна дитина загинула, пошуки четвертої продовжуються.