Дети во время войны - сколько погибло маленьких украинцев

Офис Генпрокурора назвал количество убитых детей в Украине во время войны
Офис Генерального прокурора сообщил, что во время войны в Украине погибло 459 детей. По сведениям ювенальных прокуроров, более 917 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
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Дети в Украине во время войны
"По состоянию на утро 28 января 2023 года более 1376 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров 459 детей погибли и более 917 получили ранения разной степени тяжести", — говорится в сообщении.
Примечательно, что цифры не окончательные, так как продолжается работа в местах ведениях боевых действий, на временно оккупированных территориях и освобожденных территориях.
"Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 441, Харьковской — 270, Киевской — 123, Херсонской — 85, Запорожской — 84, Николаевской — 83, Черниговской — 68, Луганской — 66, Днепропетровской — 63", — уточнили в Офисе Генпрокурора.
Также здесь сообщили, что из-за бомбардировок и обстрелов российскими оккупантами повреждено 3126 учебных заведений, 337 из них разрушены полностью.
Напомним, что в Киевской области на реке Рось под лед провалились четверо детей. Двух несовершеннолетних удалось спасти, один ребенок погиб, поиски четвертого продолжаются.