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Офіс Генпрокурора оновив дані про постраждалих дітей у війні РФ проти України

15 травня 2023 10:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Офіс Генпрокурора оновив дані про постраждалих дітей у війні РФ проти України
Дитина України. Фото: REUTERS/Carlos Barria
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Станом на 15 травня 2023 року в Україні внаслідок масштабної збройної агресії РФ проти України постраждало понад 1454 дітей. За інформацією ювенальних прокурорів, 481 дитина загинула, а понад 973 отримали різні ступені тяжкості поранення.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Необхідно зазначити, що зазначені цифри є попередніми й продовжується робота щодо їх уточнення на місцях бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

По регіонах найбільше дітей постраждало в Донецькій області — 459, Харківській області — 277, Київській області — 128, Херсонській області — 97, Запорізькій області — 90, Миколаївській області — 89, Чернігівській області — 70, Дніпропетровській області — 69 та Луганській області — 66.

Також Офіс Генпрокурора повідомляє, що 14 травня 17-річний хлопець отримав поранення внаслідок обстрілу міста Курахове на Донеччині. Також 6-річну дівчинку було поранено 14 травня через обстріл села Приморське у Запорізькій області.

Нагадаємо, що 13 травня, у Миколаєві в дитячому містечку "Казка" загинула дитина. Дівчинка близько чотирьох років заплуталася у петлях батута. На місці пригоди працювали слідчі, які встановлювали всі обставини трагедії.

 

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