Офис Генпрокурора обновил данные про пострадавших детей в войне РФ против Украины

Ребенок Украины. Фото: REUTERS/Carlos Barria

По состоянию на 15 мая 2023 года, в Украине в результате масштабной вооруженной агрессии РФ против Украины пострадало более 1454 детей. По информации ювенальных прокуроров, 481 ребенок погиб, а свыше 973 получили различные степени тяжести ранения.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Пострадавшие дети в Украине

Необходимо отметить, что указанные цифры являются предварительными и продолжается работа по их уточнению на местах боевых действий, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По регионам, больше всего детей пострадало в Донецкой области — 459, Харьковской области — 277, Киевской области — 128, Херсонской области — 97, Запорожской области — 90, Николаевской области — 89, Черниговской области — 70, Днепропетровской области — 69 и Луганской области — 66.

Также Офис Генпрокурора сообщает, что 14 мая 17-летний парень получил ранение в результате обстрела города Курахово в Донецкой области. Также 6-летняя девочка была ранена 14 мая из-за обстрела села Приморское в Запорожской области.

Напомним, что 13 мая в Николаеве в детском городке "Сказка" погиб ребенок. Девочка около четырех лет запуталась в петлях батута. На месте происшествия работали следователи, которые устанавливали все обстоятельства трагедии.