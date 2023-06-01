Офіс Генпрокурора розповів, скільки дітей постраждало внаслідок агресії РФ

Дівчинка та хлопчик стоять на подвірʼї. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 червня, Україна відзначає Міжнародний день захисту дітей. Офіс Генерального прокурора України підбив підсумки, скільки всього український дітей постраждало від рук російських окупантів.

Офіційні дані Офіс Генпрокурора оприлюднив на своїй Telegram-сторінці.

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Офіс Генпрокурора зазначає про майже три тисячі російських злочинів проти маленьких українців.

Йдеться про:

вбивства та поранення,

сексуальне насильство,

напади на установи і заклади для дітей,

депортацію,

примусове переміщення,

викрадення.

Зазначається, що внаслідок дій ворога 484 дитини загинули, 992 поранено.

Також встановлено 13 фактів сексуального насильства проти неповнолітніх, пошкоджено понад 2 500 освітніх закладів. 256 з них — зруйновано повністю. Понад 19 500 українських дітей примусово депортовані до Росії чи тимчасово окупованих територій.

І це лише офіційно зареєстровані випадки. Їх повна кількість може бути в десятки разів більшою.

Злочинці несуть покарання

За словами Офісу Генпрокурора, повідомлено про підозру у вчинені воєнних злочинів проти дітей 35 особам. Скеровано до суду обвинувальні акти щодо 30 осіб. 11 осіб засуджено.

"Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Путіна та уповноваженої рф з прав дитини Львової-Бєлової. Офіс Генпрокурора максимально сприяв та сприяє роботі МКС на території України. З жовтня 2022 року виконано понад 30 запитів МКС про надання інформації, матеріалів, доказів, проведення слідчих та процесуальних дій", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, окупанти здійснили черговий ракетний обстріл столиці. У Деснянському районі Києва загинули дві жінки та дев'ятирічна дівчинка. Маленька українка стала жертвою війни в Міжнародний день захисту дітей. Жорстокість росіян нікого не дивує. Але загибель дівчинки шокувала багатьох.

Додамо, у Києві через загибель дітей у Деснянському районі були скасовані усі урочистості до Дня захисту дітей. Укрпошта скасувала святкову презентацію спеціальної дитячої марки.