Офис Генпрокурора рассказал, сколько детей пострадало в результате агрессии РФ
Сегодня, 1 июня, Украина отмечает Международный день защиты детей. Офис Генерального прокурора Украины подвел итоги, сколько всего украинских детей пострадало от рук российских оккупантов.
Официальные данные Офис Генпрокурора обнародовал на своей Telegram-странице.
Как россияне издевались над украинскими детьми
Офис Генпрокурора отмечает почти три тысячи российских преступлений против маленьких украинцев.
Речь идет о:
- убийства и ранения,
- сексуальное насилие,
- нападения на учреждения и заведения для детей,
- депортация,
- принудительное перемещение,
- похищение.
Отмечается, что в результате действий врага 484 ребенка погибли, 992 ранены.
Также установлено 13 фактов сексуального насилия против несовершеннолетних, повреждено более 2 500 образовательных учреждений. 256 из них разрушены полностью. Более 19 500 украинских детей принудительно депортированы в Россию или временно оккупированные территории.
И это только официально зарегистрированные случаи. Их полное количество может быть в десятки раз больше.
Преступники несут наказание
По словам Офиса Генпрокурора, поставлено в известность о подозрении в совершении военных преступлений против детей 35 лицам. Направлены в суд обвинительные акты в отношении 30 человек. 11 человек осуждены.
"Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Путина и уполномоченной России по правам ребенка львово-белового. Офис Генпрокурора максимально способствовал и способствует работе МКС на территории Украины. С октября 2022 года выполнено более 30 запросов МКС о предоставлении информации, материалов, доказательств, проведение следственных и процессуальных действий", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, оккупанты совершили очередной ракетный обстрел столицы. В Деснянском районе Киева погибли две женщины и девятилетняя девочка. Маленькая украинка стала жертвой войны в Международном дне защиты детей. Жестокость россиян никого не удивляет. Но гибель девочки шокировала многих.
Добавим, в Киеве из-за гибели детей в Деснянском районе были отменены все торжества ко Дню защиты детей. Укрпочта отменила праздничную презентацию специальной детской марки.