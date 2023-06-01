Офис Генпрокурора рассказал, сколько детей пострадало в результате агрессии РФ

Девочка и мальчик стоят во дворе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 1 июня, Украина отмечает Международный день защиты детей. Офис Генерального прокурора Украины подвел итоги, сколько всего украинских детей пострадало от рук российских оккупантов.

Официальные данные Офис Генпрокурора обнародовал на своей Telegram-странице.

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Офис Генпрокурора отмечает почти три тысячи российских преступлений против маленьких украинцев.

Речь идет о:

убийства и ранения,

сексуальное насилие,

нападения на учреждения и заведения для детей,

депортация,

принудительное перемещение,

похищение.

Отмечается, что в результате действий врага 484 ребенка погибли, 992 ранены.

Также установлено 13 фактов сексуального насилия против несовершеннолетних, повреждено более 2 500 образовательных учреждений. 256 из них разрушены полностью. Более 19 500 украинских детей принудительно депортированы в Россию или временно оккупированные территории.

И это только официально зарегистрированные случаи. Их полное количество может быть в десятки раз больше.

Преступники несут наказание

По словам Офиса Генпрокурора, поставлено в известность о подозрении в совершении военных преступлений против детей 35 лицам. Направлены в суд обвинительные акты в отношении 30 человек. 11 человек осуждены.

"Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Путина и уполномоченной России по правам ребенка львово-белового. Офис Генпрокурора максимально способствовал и способствует работе МКС на территории Украины. С октября 2022 года выполнено более 30 запросов МКС о предоставлении информации, материалов, доказательств, проведение следственных и процессуальных действий", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, оккупанты совершили очередной ракетный обстрел столицы. В Деснянском районе Киева погибли две женщины и девятилетняя девочка. Маленькая украинка стала жертвой войны в Международном дне защиты детей. Жестокость россиян никого не удивляет. Но гибель девочки шокировала многих.

Добавим, в Киеве из-за гибели детей в Деснянском районе были отменены все торжества ко Дню защиты детей. Укрпочта отменила праздничную презентацию специальной детской марки.