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Офіс Генпрокурора знайшов російського силовика, який катував українців на Херсонщині

17 квітня 2023 13:43
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Офіс Генпрокурора знайшов російського силовика, який катував українців на Херсонщині
Працівник Федеральної служби безпеки Росії. Фото: росЗМІ
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В Україні повідомили про підозру російському силовику, який перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонщини, з іншими військовими підрозділами рф керував процесами встановлення та утвердження окупаційної влади на території області. 

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

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Як зазначають правоохоронці, він віддавав накази підлеглим про застосування фізичної сили, затримання та ув’язнення цивільного населення. Під примусом та погрозами людей вивозили до захопленої окупантами будівлі ГУНП, де їх незаконно утримували та застосовували тортури.

Відомо, що за вказівкою підозрюваного у червні 2022 року працівники ФСБ та інші військові підрозділи РФ проникли на дачну ділянку місцевого мешканця, де він проживав із сім’єю. Провівши обшук будинку і прилеглої території, представники рф, погрожуючи вбивством рідних, затримали чоловіка. Після цього потерпілого помістили до захопленої будівлі. 

Там чоловіка утримували в нелюдських умовах, допитували, систематично били та катували електрострумом, аби схилити до співпраці. В таких умовах потерпілого утримували близько 10 діб.

Яке покарання чекає на злочинця

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури кадровому співробітнику ФСБ РФ заочно повідомлено про підозру у віддані наказу про жорстоке поводження з цивільним населенням та вчинення інших порушень законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). 

Нагадаємо, нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали голову вокзалу міської станції Херсона, який був учасником російської агресії в Україні.

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