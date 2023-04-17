Офис Генпрокурора нашел российского силовика, пытавшего украинцев в Херсонской области

Работник Федеральной службы сохранности России. Фото: росСМИ

В Украине сообщили о подозрении российскому силовику, который находясь на временно оккупированной территории Херсонской области с другими военными подразделениями России руководил процессами установления и утверждения оккупационных властей на территории области.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

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Как отмечают правоохранители, он отдавал приказы подчиненным о применении физической силы, задержании и заключении гражданского населения. Под принуждением и угрозами людей вывозили в захваченное оккупантами здание ГУНП, где их незаконно содержали и применяли пытки.

Известно, что по указанию подозреваемого в июне 2022 г. работники ФСБ и другие военные подразделения РФ проникли на дачный участок местного жителя, где он проживал с семьей. Проведя обыск дома и прилегающей территории, представители России, угрожая убийством родных, задержали мужчину. После этого пострадавшего поместили в захваченное здание.

Там мужчину содержали в бесчеловечных условиях, допрашивали, систематически избивали и пытали электротоком, чтобы склонить к сотрудничеству. В таких условиях потерпевшего содержали около 10 дней.

Какое наказание ждет преступника

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры кадровому сотруднику ФСБ РФ заочно уведомлено о подозрении в придании приказу о жестоком обращении с гражданским населением и совершении других нарушений законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что недавно сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу вокзала городской станции Херсона, который был участником российской агрессии в Украине.