Російський окупант пригрозив своєму командиру втекти з позиції в Україні

Загарбники воюють без їжі та води

Російських окупантів кидають на війну в Україну навіть без їжі та води. Загарбники почали погрожувати командирами, що залишать фронт.

Про це свідчиться розмова окупанта з командиром, яку перехопило ГУР Україні.

Деталі

Окупант доповідає своєму командиру обстановку на "передку" та заявляє про свою готовність покинути бойову позицію й повернутись додому:

"мы без жратвы, без ни**я, на**й оно нам надо, эта х***я?";

"шо они там понамучивали, какой-то х***ы… ну а теперь пусть берут и как-то отбивают эти на**й, места";

"сейчас я прихожу к вам, скидываю броник, и еду домой".

Нагадаємо, у лавах окупаційних військ фіксують непоодинокі випадки вживання наркотиків солдатами російської армії. Через вживання заборонених речовин окупанти часто потрапляють у небезпечні ситуації.

Також ми писали, що російські загарбники знову обстрілюють одне одного. У новій перехопленій розмові окупант розповідає батьку, як їх підрозділ випадково підірвав танк "вагнерівців".

Додамо, російські загарбники мріють втекти на війну в Сирію з пекла, яке їм влаштовують українські захисники. Окупант скаржився своїй дружині на те, що, маючи досвід участі у сирійській війні, він не отримав легкої перемоги в Україні.