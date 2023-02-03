Російський окупант пригрозив своєму командиру втекти з позиції в Україні

Окупант погрожує командиру втекти з позиції в Україні: перехоплення розмови
Російських окупантів кидають на війну в Україну навіть без їжі та води. Загарбники почали погрожувати командирами, що залишать фронт.
Про це свідчиться розмова окупанта з командиром, яку перехопило ГУР Україні.
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Деталі
Окупант доповідає своєму командиру обстановку на "передку" та заявляє про свою готовність покинути бойову позицію й повернутись додому:
- "мы без жратвы, без ни**я, на**й оно нам надо, эта х***я?";
- "шо они там понамучивали, какой-то х***ы… ну а теперь пусть берут и как-то отбивают эти на**й, места";
- "сейчас я прихожу к вам, скидываю броник, и еду домой".
Нагадаємо, у лавах окупаційних військ фіксують непоодинокі випадки вживання наркотиків солдатами російської армії. Через вживання заборонених речовин окупанти часто потрапляють у небезпечні ситуації.
Також ми писали, що російські загарбники знову обстрілюють одне одного. У новій перехопленій розмові окупант розповідає батьку, як їх підрозділ випадково підірвав танк "вагнерівців".
Додамо, російські загарбники мріють втекти на війну в Сирію з пекла, яке їм влаштовують українські захисники. Окупант скаржився своїй дружині на те, що, маючи досвід участі у сирійській війні, він не отримав легкої перемоги в Україні.