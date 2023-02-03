Российский оккупант пригрозил своему командиру сбежать с позиции в Украине

Оккупант угрожает командиру сбежать с позиции в Украине: перехват разговора
Российских оккупантов бросают на войну в Украину даже без еды и воды. Захватчики начали угрожать командирами, что покинут фронт.
Об этом свидетельствует разговор оккупанта с командиром, который перехватило ГУР Украины.
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Оккупант докладывает своему командиру обстановку на "передке" и заявляет о своей готовности покинуть боевую позицию и вернуться домой:
- "мы без жратвы, без ни**я, на**й оно нам надо, эта х***я?";
- "шо они там понамучивали, какой-то х***ы… ну а теперь пусть берут и как-то отбивают эти на**й, места";
- "сейчас я прихожу к вам, скидываю броник, и еду домой".
Напомним, в рядах оккупационных войск фиксируют нередкие случаи употребления наркотиков солдатами российской армии. Из-за употребления запрещенных веществ оккупанты часто попадают в опасные ситуации.
Также мы писали, что российские захватчики снова обстреливают друг друга. В новом перехваченном разговоре оккупант рассказывает отцу, как их подразделение случайно подорвало танк "вагнеровцев".
Добавим, российские захватчики мечтают сбежать на войну в Сирию из ада, который им устраивают украинские защитники. Оккупант жаловался своей жене на то, что, имея опыт участия в сирийской войне, он не одержал легкой победы в Украине.