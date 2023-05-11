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Окупант розповів, що повернутися зараз із війни можна лише мертвим: перехоплення ГУР⠀

11 травня 2023 19:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупант розповів, що повернутися зараз із війни можна лише мертвим: перехоплення ГУР⠀
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У новому аудіоперехопленні ГУР України військовослужбовець РФ розповідає другові про втрати на фронті. За його словами, повернутися раніше додому можна лише мертвим.

Про це повідомляє українська розвідка.

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Аудіоперехоплення

— Че тaм, п*здец полный?

— Бл*дь, пиздец, потерь дох*я конечно, вообще *бануться".

— У тебя то нормально? Ниче, нигде не задело, все за*бись? 

— Бл*дь, меня чуть 2 раза не зaтрехсотило вoт нах*й, на той неделе ходили на "спецоперцию" короче, бл*дь, там выполняли. На неделю нас отправили на несколько дней. Прилетело в крышу нам, нах*й короче одни — "200", три — "300", бл*дь. У меня расх*ячило броник, нах*й, разорвало там, нос, нах*й, расх*рило.

— Ну, бл*дь, кто-то, нах*й, пайдет там, х*й знает, на мине подорвется - ногу оторвет, нах*й. Кто-то вообще, нах*й, наглухо сразу же, бл*дь. Короче п*здец там, нах*й, фарш полный.

— Да, крышу рвет у людей, уже п*здец просто. Это у тебя там че стреляют, что ли епта?

— Да.

— Них*я себе, как за*бись слышно то епта. И че, это часто там у тебя "спецоперации" то?

— Ну, бл*дь, нас отправляют по очереди. Я в 4-й роте, нас три взвода вот, нах* й, наш взвод только вернулся, сейчас следующий взвод пойдет епта. Потом по кругу, по цепочке. Просто п*здец, был в Макеевке, нах*й, пацаны вообще лежат, тела, нах*й, вот так вот брошенные, короче, пацаны даже не могут своих забрать. Не вывести, не "300-тых" не "200-тых" просто бросают и все оставляют и уходят нах*й.

— Конкретики вообще нет никакой, да, нах*й? Ещё, х*й знает, может ещё год там, да?

— Просто "до конца" сказали, "конца войны, либо нах*й, либо вы здесь сдохните". Вот и все.

Нагадаємо, що 5 травня ГУР оприлюднило нову перехоплену розмову окупанта та його дружини. Жінка мобілізованого військовослужбовця одного з підрозділів РВВ скаржиться на незадовільне ставлення керівництва до підлеглих, яких відправляють "на забій".

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