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Россиянка пожаловалась, что его мужа отправили "на убой", — ГУР

5 мая 2023 22:38
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Россиянка пожаловалась, что его мужа отправили "на убой", — ГУР
Российские войска на танке. Фото: РосСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 5 мая, ГУР обнародовало новый перехваченный разговор оккупанта и его супруги. Женщина мобилизованного военнослужащего одного из подразделений РОВ жалуется на неудовлетворительное отношение руководства к подчиненным, которых отправляют "на убой".

Об этом информирует ГУР.

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Новые перехваты ГУР все больше показывают, что россияне понимают, что их руководство не заботится о них и не собирается возвращать домой. Оккупанты жалуются, а жены и родные ничего не делают. В сегодняшнем перехвате ГУР женщина эмоционально высказалась насчет того, что никто ничего не делает и все молчат.

"Вас на убой отправили. Давайте все молчать, действительно бл*дь. Выбора нема, та вы не хотите искать, бл*дь. Что б ты понимал, знаешь, что мне сегодня сказали? В девятку даже зеков не берут, а берут на убой. Никого там не ценят. Говорят, в нас в девятку зеков взяли и забыли. Ну я позвоню ему и скажу, бл*дь, да мне пох*й, кто он там бл*дь, хоть бл*дь, чеченец", — высказалась россиянка.

Напомним, что жена военнослужащего рассказывает о различных случаях с ранениями на войне и ситуации, при которых солдат с отсутствующими конечностями отказываются комиссовать и из больницы возвращают обратно на службу в части. ГУР перехватило очередной разговор россиян.

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