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​​​​​​​Окупантам не вистачає лікарень: у Луганську “трьохсотих” росіян розміщують у пологових будинках

31 січня 2023 07:15
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Для потреб поранених окупантів у Луганську перепрофілювали пологові будинки
Росіяни зазнають на Луганщині великих втрат
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У Луганську під потреби російських окупантів передали два пологові будинки. У звичайних лікарнях місць для розташування поранених військовослужбовців рф уже немає.

Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Великі втрати росіян

За інформацією української розвідки, російські війська зазнають на території Луганської області серйозних втрат.

Через це окупанти стали використовувати цивільні медичні заклади для власних потреб уже в самому обласному центрі.

"Трьохсоті" в пологовому

Так, відомо, що "польові госпіталі" окупантів були розгорнуті на території пологового будинку міської лікарні № 3 та пологового будинку обласної лікарні.

Вагітних мешканок Луганська із цих медичних закладів вигнали. Для їхніх потреб залишився лише Луганський обласний перинатальний центр. Але там катастрофічно не вистачає місць, і через перезавантаженість медичного закладу створюються несприятливі умови для пологів.

Нагадаємо, що раніше в місті Первомайськ Алчевського району Луганської області в приміщені місцевої школи окупанти розгорнули "польовий шпиталь" для лікування близько 100 військовослужбовців російських військ.

Крім того, в приміщенні місцевого полового будинку, облаштованому під військовий шпиталь, проходили лікування понад 150 поранених найманців ПВК "Вагнера".

Додамо, через колосальні втрати серед особового складу загарбники розгортають додаткові госпіталі на окупованих територіях. Так званим "указом" окупаційної влади, під потреби військових передані лікарня №15 у населеному пункті Ювілейне Луганської області та лікарня №3 у місті Луганськ.

Фото: Tafsilar

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