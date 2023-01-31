Для нужд раненых оккупантов в Луганске перепрофилировали роддома

Оккупантам не хватает больниц: в Луганске "трехсотых" россиян размещают в роддомах
В Луганске под нужды российских оккупантов передали два роддома. В обычных больницах мест для расположения раненых военнослужащих рф уже нет.
Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
-
Лунный календарь на февраль 2023 года: три опасных даты могут разрушить жизнь
-
Россия и Иран объединили свои банковские системы, — СМИ
-
Снег и гололед: погода в Одессе и области сегодня
-
В Белом доме поддержали предложение Байдена не предоставлять Украине самолеты F-16
-
Пенсии в Украине: в ПФУ рассказали о важной услуге во время войны
-
Причина не в желании вступить в НАТО: Джонсон объяснил, почему путин напал на Украину
-
Андрей Данилко рассказал, что сделает первым, когда вернется в россию
-
На каком направлении россия готовит новое большое наступление: прогноз ISW
-
Именины Оксаны 2023: оригинальные и красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
-
Оккупанты блокируют "Приват24": что известно
Большие потери россиян
По информации украинской разведки, российские войска несут на территории Луганской области серьезные потери.
Поэтому оккупанты стали использовать гражданские медицинские учреждения для собственных нужд уже в самом областном центре.
"Трехсотые" в роддоме
Так, известно, что "полевые госпитали" оккупантов были развернуты на территории роддома городской больницы № 3 и роддома областной больницы.
Беременных жительниц Луганска из этих медицинских учреждений выгнали. Для их нужд остался только Луганский областной перинатальный центр. Но там катастрофически не хватает мест, и из-за перезагруженности медицинского учреждения создаются неблагоприятные условия для родов.
Напомним, что ранее в городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" для лечения около 100 военнослужащих российских войск.
Кроме того, в помещении местного полового дома, обустроенном под военный госпиталь, проходили лечение более 150 раненых наемников ЧВК "Вагнера".
Добавим, что из-за колоссальных потерь среди личного состава захватчики разворачивают дополнительные госпитали на оккупированных территориях. Так называемым "указом" оккупационных властей под нужды военных переданы больница №15 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в городе Луганск.
Фото: Tafsilar