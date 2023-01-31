Для нужд раненых оккупантов в Луганске перепрофилировали роддома

Россияне несут в Луганской области большие потери

В Луганске под нужды российских оккупантов передали два роддома. В обычных больницах мест для расположения раненых военнослужащих рф уже нет.

Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Большие потери россиян

По информации украинской разведки, российские войска несут на территории Луганской области серьезные потери.

Поэтому оккупанты стали использовать гражданские медицинские учреждения для собственных нужд уже в самом областном центре.

"Трехсотые" в роддоме

Так, известно, что "полевые госпитали" оккупантов были развернуты на территории роддома городской больницы № 3 и роддома областной больницы.

Беременных жительниц Луганска из этих медицинских учреждений выгнали. Для их нужд остался только Луганский областной перинатальный центр. Но там катастрофически не хватает мест, и из-за перезагруженности медицинского учреждения создаются неблагоприятные условия для родов.

Напомним, что ранее в городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" для лечения около 100 военнослужащих российских войск.

Кроме того, в помещении местного полового дома, обустроенном под военный госпиталь, проходили лечение более 150 раненых наемников ЧВК "Вагнера".

Добавим, что из-за колоссальных потерь среди личного состава захватчики разворачивают дополнительные госпитали на оккупированных территориях. Так называемым "указом" оккупационных властей под нужды военных переданы больница №15 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в городе Луганск.

Фото: Tafsilar