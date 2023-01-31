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Оккупантам не хватает больниц: в Луганске "трехсотых" россиян размещают в роддомах

31 января 2023 07:15
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Для нужд раненых оккупантов в Луганске перепрофилировали роддома
Россияне несут в Луганской области большие потери
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

В Луганске под нужды российских оккупантов передали два роддома. В обычных больницах мест для расположения раненых военнослужащих рф уже нет.

Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Большие потери россиян

По информации украинской разведки, российские войска несут на территории Луганской области серьезные потери.

Поэтому оккупанты стали использовать гражданские медицинские учреждения для собственных нужд уже в самом областном центре.

"Трехсотые" в роддоме

Так, известно, что "полевые госпитали" оккупантов были развернуты на территории роддома городской больницы № 3 и роддома областной больницы.

Беременных жительниц Луганска из этих медицинских учреждений выгнали. Для их нужд остался только Луганский областной перинатальный центр. Но там катастрофически не хватает мест, и из-за перезагруженности медицинского учреждения создаются неблагоприятные условия для родов.

Напомним, что ранее в городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" для лечения около 100 военнослужащих российских войск.

Кроме того, в помещении местного полового дома, обустроенном под военный госпиталь, проходили лечение более 150 раненых наемников ЧВК "Вагнера".

Добавим, что из-за колоссальных потерь среди личного состава захватчики разворачивают дополнительные госпитали на оккупированных территориях. Так называемым "указом" оккупационных властей под нужды военных переданы больница №15 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в городе Луганск.

Фото: Tafsilar

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