Окупанти 14 разів обстріляли Дніпропетровську область — поранено жінку

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти у суботу, 23 березня, 14 разів обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок цього постраждала 34-річна жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Обстріл Дніпропетровської області

За словами Лисака, ворог безпілотником вдарив по Криворізькому району. Загарбники поцілили по АЗС. Внаслідок цього поранення отримала 34-річна жінка. Наразі вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 23 березня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 23 березня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"БпЛА спрямували і на Нікопольщину. Загалом було десять ударів дронами-камікадзе. І ще три артобстріли. Потерпали сам Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади", — розповів очільник Дніпропетровської ОВА.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 23 березня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 23 березня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок атаки РФ пошкоджені гімназія, аптека, перукарня, оптика, підприємство. Понівечені п’ятиповерхівка, два приватні будинки, три господарські споруди. Зачепило також лінію електропередач.

За словами Лисака, в цьому районі ніхто не постраждав.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ніч проти 23 березня окупанти атакували Харків дронами "шахед". Ворог здійснив повторний обстріл в той час, коли на місце удару прибули рятувальники та поліція.

Також вночі ворог здійснив пуски дронів з території Курської області РФ та тимчасово окупованого Криму. Силам ППО вдалося збити 31 з 34 повітряних цілей.