Оккупанты 14 раз обстреляли Днепропетровскую область — ранена женщина

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты в субботу, 23 марта, 14 раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате этого пострадала 34-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Обстрел Днепропетровской области

По словам Лысака, враг беспилотником ударил по Криворожскому району. Захватчики попали по АЗС. В результате ранения получила 34-летняя женщина. В настоящее время она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"БпЛА направил и на Никопольщину. Всего было десять ударов дронами-камикадзе. И еще три артобстрела. Пострадали сам Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады", — рассказал глава Днепропетровской ОВА.

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате атаки РФ повреждены гимназия, аптека, парикмахерская, оптика, предприятие. Изуродованы пятиэтажка, два частных дома, три хозяйственные постройки. Зацепило также линию электропередач.

По словам Лысака, в этом районе никто не пострадал.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 23 марта оккупанты атаковали Харьков дронами "шахед". Враг совершил повторный обстрел в то время, когда на место удара прибыли спасатели и полиция.

Также ночью враг совершил пуски дронов с территории Курской области РФ и временно оккупированного Крыма. Силам ПВО удалось сбить 31 из 34 воздушных целей.