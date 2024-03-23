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Оккупанты 14 раз обстреляли Днепропетровскую область — ранена женщина

23 марта 2024 18:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты 14 раз обстреляли Днепропетровскую область — ранена женщина
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в субботу, 23 марта, 14 раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате этого пострадала 34-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Обстрел Днепропетровской области

По словам Лысака, враг беспилотником ударил по Криворожскому району. Захватчики попали по АЗС. В результате ранения получила 34-летняя женщина. В настоящее время она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Последствия обстрела Днепропетровской области 23 марта
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия обстрела Днепропетровской области 23 марта
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"БпЛА направил и на Никопольщину. Всего было десять ударов дронами-камикадзе. И еще три артобстрела. Пострадали сам Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады", — рассказал глава Днепропетровской ОВА.

Последствия обстрела Днепропетровской области 23 марта
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия обстрела Днепропетровской области 23 марта
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате атаки РФ повреждены гимназия, аптека, парикмахерская, оптика, предприятие. Изуродованы пятиэтажка, два частных дома, три хозяйственные постройки. Зацепило также линию электропередач.

По словам Лысака, в этом районе никто не пострадал.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 23 марта оккупанты атаковали Харьков дронами "шахед". Враг совершил повторный обстрел в то время, когда на место удара прибыли спасатели и полиция.

Также ночью враг совершил пуски дронов с территории Курской области РФ и временно оккупированного Крыма. Силам ПВО удалось сбить 31 из 34 воздушных целей.

война
россияне
Украина
Днепропетровская область
обстрелы
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