Окупанти атакували Харківську область: відомо про двох поранених
Сьогодні, 12 квітня, окупанти обстріляли Харківську область. Росіяни продовжують терор цивільного населення прифронтових населених пунктів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Військові РФ атакували смт Дворічна Куп'янського району.
"За попередньою інформацією, поранення отримали цивільний чоловік 40 років та 30-річна жінка. Обоє у важкому стані. Зараз медики борються за їхнє життя", — розповів Синєгубов.
Він закликав людей бути обережними та не ігнорувати сигнали тривоги.
Нагадаємо, 11 квітня близько 14:10 в Куп’янському районі Харківської області під час робіт у полі трактор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.
Також ми писали, що у неділю, 9 квітня, село Караїчне у Чугуївському районі Харківської області опинилося під мінометним обстрілом. Внаслідок атаки, 30-річний чоловік-мирний житель отримав серйозні травми. В цей час він госпіталізований і перебуває в критичному стані, лікарі докладають усіх зусиль, щоб урятувати його життя.
Додамо, 8 квітня на Харківщині ще двоє цивільних постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах. Влада регіону закликає жителів утриматися від відвідування цвинтарів та інших неперевірених саперами територій.