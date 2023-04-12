Окупанти атакували Харківську область: відомо про двох поранених

Артилерійський обстріл РФ. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 12 квітня, окупанти обстріляли Харківську область. Росіяни продовжують терор цивільного населення прифронтових населених пунктів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Військові РФ атакували смт Дворічна Куп'янського району.

"За попередньою інформацією, поранення отримали цивільний чоловік 40 років та 30-річна жінка. Обоє у важкому стані. Зараз медики борються за їхнє життя", — розповів Синєгубов.

Він закликав людей бути обережними та не ігнорувати сигнали тривоги.

Нагадаємо, 11 квітня близько 14:10 в Куп’янському районі Харківської області під час робіт у полі трактор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.

Також ми писали, що у неділю, 9 квітня, село Караїчне у Чугуївському районі Харківської області опинилося під мінометним обстрілом. Внаслідок атаки, 30-річний чоловік-мирний житель отримав серйозні травми. В цей час він госпіталізований і перебуває в критичному стані, лікарі докладають усіх зусиль, щоб урятувати його життя.

Додамо, 8 квітня на Харківщині ще двоє цивільних постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах. Влада регіону закликає жителів утриматися від відвідування цвинтарів та інших неперевірених саперами територій.