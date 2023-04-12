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Оккупанты атаковали Харьковскую область: известно о двух раненых

12 апреля 2023 15:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты атаковали Харьковскую область: известно о двух раненых
Артиллерийский обстрел РФ. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 12 апреля, оккупанты обстреляли Харьковскую область. Россияне продолжают террор гражданского населения прифронтовых населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Военные РФ атаковали пгт Дворичная Купянского района.

"По предварительной информации, ранения получили гражданский мужчина 40 лет и 30-летняя женщина. Оба в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за их жизнь", — рассказал Синегубов.

Он призвал людей соблюдать осторожность и не игнорировать сигналы тревоги.

Напомним, 11 апреля около 14:10 в Купянском районе Харьковской области во время работ в поле трактор наехал на неизвестный взрывоопасный предмет.

Также мы писали, что в воскресенье, 9 апреля, село Караическое в Чугуевском районе Харьковской области оказалось под минометным обстрелом. В результате атаки, 30-летний мужчина-мирный житель получил серьезные травмы. В это время он госпитализирован и находится в критическом состоянии, врачи прилагают все усилия, чтобы спасти его жизнь.

Добавим, 8 апреля в Харьковской области еще двое гражданских пострадали в результате подрыва на взрывоопасных предметах. Власти региона призывают жителей воздержаться от посещения кладбищ и других непроверенных саперами территорий.

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