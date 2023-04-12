Оккупанты атаковали Харьковскую область: известно о двух раненых
Сегодня, 12 апреля, оккупанты обстреляли Харьковскую область. Россияне продолжают террор гражданского населения прифронтовых населенных пунктов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Военные РФ атаковали пгт Дворичная Купянского района.
"По предварительной информации, ранения получили гражданский мужчина 40 лет и 30-летняя женщина. Оба в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за их жизнь", — рассказал Синегубов.
Он призвал людей соблюдать осторожность и не игнорировать сигналы тревоги.
Напомним, 11 апреля около 14:10 в Купянском районе Харьковской области во время работ в поле трактор наехал на неизвестный взрывоопасный предмет.
Также мы писали, что в воскресенье, 9 апреля, село Караическое в Чугуевском районе Харьковской области оказалось под минометным обстрелом. В результате атаки, 30-летний мужчина-мирный житель получил серьезные травмы. В это время он госпитализирован и находится в критическом состоянии, врачи прилагают все усилия, чтобы спасти его жизнь.
Добавим, 8 апреля в Харьковской области еще двое гражданских пострадали в результате подрыва на взрывоопасных предметах. Власти региона призывают жителей воздержаться от посещения кладбищ и других непроверенных саперами территорий.