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Окупанти атакували критичну інфраструктуру Дніпропетровської області, — ОВА

29 березня 2024 00:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Окупанти атакували критичну інфраструктуру Дніпропетровської області, — ОВА
Працівники ДСНС працюють над ліквідацією пожежі. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що російські загарбники атакували регіон в ніч проти п'ятниці, 29 березня. Під прицілом ворога була критична інфраструктура.

Про це Сергій Лисак розповів в Telegram.

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"Ворог атакував ряд обʼєктів критичної інфраструктури області. Подробиці — згодом!" — зазначив Лисак.

Він закликав не допомагати ворогу зорієнтуватися та попросив дотримуватися правил безпеки.

"Реагуйте на сигнали повітряної тривоги", — наголосив очільник ОВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу глави Дніпропетровської ОВА Сергій Лисака
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу глави Дніпропетровської ОВА Сергій Лисака

Нагадаємо, що в Кам'янському Дніпропетровської області та Дніпрі лунали вибухи під час повітряної тривоги. Гучним звукам передували пуски ракет на регіон.

Також ми писали, що наразі в Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Небезпека охопила більшість областей країни. Крім того, Повітряні сили попереджали про пуски ракет в бік Дніпропетровської області.

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Україна
Дніпропетровська область
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