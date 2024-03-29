Окупанти атакували критичну інфраструктуру Дніпропетровської області, — ОВА
Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що російські загарбники атакували регіон в ніч проти п'ятниці, 29 березня. Під прицілом ворога була критична інфраструктура.
Про це Сергій Лисак розповів в Telegram.
Наслідки атаки на Дніпропетровську область 29 березня
"Ворог атакував ряд обʼєктів критичної інфраструктури області. Подробиці — згодом!" — зазначив Лисак.
Він закликав не допомагати ворогу зорієнтуватися та попросив дотримуватися правил безпеки.
"Реагуйте на сигнали повітряної тривоги", — наголосив очільник ОВА.
Нагадаємо, що в Кам'янському Дніпропетровської області та Дніпрі лунали вибухи під час повітряної тривоги. Гучним звукам передували пуски ракет на регіон.
Також ми писали, що наразі в Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Небезпека охопила більшість областей країни. Крім того, Повітряні сили попереджали про пуски ракет в бік Дніпропетровської області.
Читайте Новини.LIVE!