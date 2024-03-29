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Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Днепропетровской области, — ОВА

29 марта 2024 00:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Днепропетровской области, — ОВА
Работники ГСЧС работают над ликвидацией пожара. Фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что российские захватчики атаковали регион в ночь на пятницу, 29 марта. Под прицелом неприятеля была критическая инфраструктура.

Об этом Сергей Лысак рассказал в Telegram.

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"Враг атаковал ряд объектов критической инфраструктуры области. Подробности — со временем!" — отметил Лысак.

Он призвал не помогать врагу сориентироваться и попросил соблюдать правила безопасности.

"Реагируйте на сигналы воздушной тревоги", — подчеркнул глава ОВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Днепропетровской ОВА Сергей Лысака
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Днепропетровской ОВА Сергей Лысака

Напомним, что в Каменском Днепропетровской области и Днепре раздавались взрывы во время воздушной тревоги. Громким звукам предшествовали пуски ракет на регион.

Также мы писали, что сейчас в Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников. Опасность охватила большинство областей страны. Кроме того, воздушные силы предупреждали о пусках ракет в сторону Днепропетровской области.

беспилотники
Украина
Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
критическая инфраструктура
война в Украине
війна
атака

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