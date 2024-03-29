Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Днепропетровской области, — ОВА
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что российские захватчики атаковали регион в ночь на пятницу, 29 марта. Под прицелом неприятеля была критическая инфраструктура.
Об этом Сергей Лысак рассказал в Telegram.
Последствия атаки на Днепропетровскую область 29 марта
"Враг атаковал ряд объектов критической инфраструктуры области. Подробности — со временем!" — отметил Лысак.
Он призвал не помогать врагу сориентироваться и попросил соблюдать правила безопасности.
"Реагируйте на сигналы воздушной тревоги", — подчеркнул глава ОВА.
Напомним, что в Каменском Днепропетровской области и Днепре раздавались взрывы во время воздушной тревоги. Громким звукам предшествовали пуски ракет на регион.
Также мы писали, что сейчас в Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников. Опасность охватила большинство областей страны. Кроме того, воздушные силы предупреждали о пусках ракет в сторону Днепропетровской области.
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