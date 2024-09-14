Росіяни зруйнували шляхопровід Східний у Покровську під час чергового обстрілу

Шляхопровід "Східний" після російського обстрілу. Фото: t.me/donbass_pokrovsk

Російські окупанти вкотре атакували Покровськ Донецької області. Внаслідок обстрілу зруйновано шляхопровід "Східний".

Про це повідомила пресслужба Покровської міської військової адміністрації у Telegram у суботу, 14 вересня.

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Протягом минулої доби противник декілька разів завдав ударів по Покровську. Окупанти атакували дорожньо-транспортну інфраструктуру та приватний сектор.

Шляхопровід "Східний" після російського обстрілу. Фото: t.me/donbass_pokrovsk

"13 вересня о 05:40 внаслідок влучання у шляхопровід "Східний" були пошкоджені його опори, адміністративні будівлі та енергетичні обʼєкти. Того ж дня, близько 22:30, черговим ударом з боку російських військ шляхопровід був зруйнований. Тип озброєння встановлюється", — йдеться у повідомленні.

Наразі рух мостом неможливий.

Також внаслідок атаки FPV-дрона пошкоджено два домогосподарства у приватній забудові міста.