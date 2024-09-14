Россияне разрушили путепровод Восточный в Покровске во время очередного обстрела

Путепровод "Восточный" после российского обстрела. Фото: t.me/donbass_pokrovsk

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Покровск Донецкой области. В результате обстрела разрушен путепровод "Восточный".

Об этом сообщила пресс-служба Покровской городской военной администрации в Telegram в субботу, 14 сентября.

Читайте также:

Российский обстрел Покровска

За прошедшие сутки противник несколько раз нанес удары по Покровску. Оккупанты атаковали дорожно-транспортную инфраструктуру и частный сектор.

Путепровод "Восточный" после российского обстрела. Фото: t.me/donbass_pokrovsk

"13 сентября в 05:40 в результате попадания в путепровод "Восточный" были повреждены его опоры, административные здания и энергетические объекты. В тот же день, около 22:30, очередным ударом со стороны российских войск путепровод был разрушен. Тип вооружения устанавливается", — говорится в сообщении.

В настоящее время движение по мосту невозможно.

Также в результате атаки FPV-дрона повреждены два домохозяйства в частной застройке города.