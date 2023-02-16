Росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині

Російська ракета влучила у інфраструктурний об’єкт в Дрогобицькому районі

У ніч з 15 на 16 лютого російські окупаційні війська завдали чергового ракетного удару по території України. Був уражений один із об’єктів критичної інфраструктури у Львівській області.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Нічна повітряна тривога в Україні

У ніч з 15 на 16 лютого у всіх регіонах Україні була оголошена повітряна тривога.

Причиною називають пуски ракет Х-22 з району Азовського моря.

У кількох областях по російських ракетах успішно відпрацювала українська система ППО.

Удар по Львівщині

Одна з ракет долетіла до Львівської області, де влучила у об’єкт критичної інфраструктури.

За інформацією голови Львівської ОВА, обійшлося без жертв та постраждалих.

На місці влучання зайнялася пожежа, яку оперативно загасили.

Очільник Дрогобицької районної адміністрації Степан Кулиняк зазначив, що влучання зафіксоване на території Дрогобицького району.

Деталі нічного інциденту у Львівській області чиновники пообіцяли повідомити пізніше.

Нагадаємо, попередній випадок влучання в об’єкт інфраструктури у Львівській області мав місце під час масованого ракетного обстрілу 14 січня.

Фото з відкритих джерел