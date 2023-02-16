Россияне обстреляли объект критической инфраструктуры во Львовской области

Российская ракета попала в инфраструктурный объект в Дрогобычском районе

В ночь с 15 на 16 февраля российские оккупационные войска нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. Был поражен один из объектов критической инфраструктуры во Львовской области.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Ночная воздушная тревога в Украине

В ночь с 15 на 16 февраля во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Причиной называют пуски ракет Х-22 из района Азовского моря.

В нескольких областях по российским ракетам успешно отработала украинская система ПВО.

Удар по Львовщине

Одна из ракет долетела до Львовской области, где попала в объект критической инфраструктуры.

По информации главы Львовской ОВА, обошлось без жертв и пострадавших.

На месте попадания начался пожар, который был оперативно потушен.

Руководитель Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк отметил, что попадание зафиксировано на территории Дрогобычского района.

Детали ночного инцидента во Львовской области чиновники пообещали сообщить позже.

Напомним, предыдущий случай попадания в объект инфраструктуры во Львовской области имел место во время массированного ракетного обстрела 14 января.

Фото из открытых источников