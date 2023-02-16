Россияне обстреляли объект критической инфраструктуры во Львовской области

Оккупанты атаковали ночью ракетами Львовскую область: все подробности масштабной тревоги
В ночь с 15 на 16 февраля российские оккупационные войска нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. Был поражен один из объектов критической инфраструктуры во Львовской области.
Об этом сообщил на своей Facebook-странице глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
-
ПВО на юге сбила все "Калибры", запущенные с Черного моря, — Гуменюк
-
Макрон провел переговоры с главой МИД Китая: обсуждали Украину
-
Гороскоп на 16 февраля: Близнецам — избегать незапланированных расходов, Львам — продуктивный день
-
ВСУ за сутки ликвидировали еще 700 оккупантов: Генштаб о свежих потерях армии рф
-
День единения Украины: что известно об основанном накануне войны празднике
-
"Судьба чемпионства решится в последних турах": Гвардиола о победе "Сити" над "Арсеналом"
-
РФ поменяла тактику массированных ракетных атак на Украину, — Ермак
-
О чем будет говорить путин 21 февраля в обращении к парламенту рф несмотря на отсутствие успехов: прогноз ISW
-
Украина настаивает на исключении россии из FATF, — Подоляк
-
Именины Анны 16 февраля: поздравления в прозе, стихах и открытках
Ночная воздушная тревога в Украине
В ночь с 15 на 16 февраля во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога.
Причиной называют пуски ракет Х-22 из района Азовского моря.
В нескольких областях по российским ракетам успешно отработала украинская система ПВО.
Удар по Львовщине
Одна из ракет долетела до Львовской области, где попала в объект критической инфраструктуры.
По информации главы Львовской ОВА, обошлось без жертв и пострадавших.
На месте попадания начался пожар, который был оперативно потушен.
Руководитель Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк отметил, что попадание зафиксировано на территории Дрогобычского района.
Детали ночного инцидента во Львовской области чиновники пообещали сообщить позже.
Напомним, предыдущий случай попадания в объект инфраструктуры во Львовской области имел место во время массированного ракетного обстрела 14 января.
Фото из открытых источников