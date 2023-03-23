Окупанти депортують мешканців Бахмута до віддалених районів рф
Окупанти почали депортувати мешканців передмістя Бахмута. Бойовики примусово вивозять людей спочатку до окупованих районів Луганської області, а потім до віддалених районів рф.
Про це повідомляє Центр Національного спротиву.
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Спочатку усіх депортованих доправляють до фільтраційних таборів, де вони проходять перевірки. Після цього їх відправляють далі у рф.
Українці опиняються у віддалених районах росії, де повністю залежать від агресора.
Самі ж окупанти називають цю депортацію — евакуацією, втім не питають у наших людей, чи бажають вони їхати до країни агресорки.
Нагадаємо, що раніше російські військові вже "евакуйовували" бахмутців до ростова.