Окупанти депортують мешканців Бахмута до віддалених районів рф

"Евакуація" мешканців передмістя Бахмута

Окупанти почали депортувати мешканців передмістя Бахмута. Бойовики примусово вивозять людей спочатку до окупованих районів Луганської області, а потім до віддалених районів рф.

Про це повідомляє Центр Національного спротиву.

Спочатку усіх депортованих доправляють до фільтраційних таборів, де вони проходять перевірки. Після цього їх відправляють далі у рф.

Українці опиняються у віддалених районах росії, де повністю залежать від агресора.

Самі ж окупанти називають цю депортацію — евакуацією, втім не питають у наших людей, чи бажають вони їхати до країни агресорки.

Нагадаємо, що раніше російські військові вже "евакуйовували" бахмутців до ростова.