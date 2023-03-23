Оккупанты депортируют жителей Бахмута в отдаленные районы рф

"Эвакуация" жителей пригорода Бахмута

Оккупанты начали депортировать жителей пригорода Бахмута. Боевики принудительно вывозят людей сначала в оккупированные районы Луганской области, а затем в отдаленные районы россии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Сначала всех депортированных доставляют в фильтрационные лагеря, где они проходят проверки. После этого их отправляют дальше в рф.

Украинцы оказываются в отдаленных районах россии, где полностью зависят от агрессора.

Сами же оккупанты называют эту депортацию — эвакуацией, впрочем, не спрашивают у наших людей, желают ли они ехать в страну агрессорку.

Напомним, что ранее российские военные уже "эвакуировали" бахмутцев в ростов.