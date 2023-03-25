Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку, — ISW

ЗСУ йдуть у контрнаступ

Російські війська готуються до можливого українського контрнаступу в Запорізькій області, тоді як у Бахмуті точаться важкі вуличні бої. 24 березня російська армія провела обмежені атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

РФ готується до контрнаступу ЗСУ

24 березня заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв наголосив, що російському Генштабу відомо про готовність Києва до наступальних операцій, і Генштаб розглядає свої власні рішення та відповіді на український наступ.

Відомий російський блогер заявив, що українська сторона поширює дезінформацію про плани наступу на Бєлгородську область, щоб відвернути російські війська та дати можливість українським силам розпочати атаки в інших секторах фронту. Це підтверджує попередні попередження Євгена Пригожина, фінансиста групи "Вагнер" про можливий наступ України на Бєлгородську область.

Інший російський військовий блогер припускає, що українські війська можуть розпочати контрнаступ до того, як російська оборонно-промислова база встигне збільшити виробництво та зміцнити оборонний потенціал росії. Євген Пригожин також заявив 23 березня, що йому відомо про плани масштабного українського контрнаступу, що підтверджує попередні повідомлення ISW.

Весняний наступ росії, мабуть, досягає кульмінації, і російський інформаційний простір реагує на уповільнення операцій та можливість повернення ініціативи Україні із тривогою. Російське військове командування потребує перекидання значних сил на передову, щоб запобігти кульмінації або відновити наступальні дії.

Нагадаємо, що стратегія російських окупантів щодо "виведення" своїх військ із Нової Каховки має багато цілей, включаючи психологічний вплив на місцеве населення та українських військових. Збройні сили росії, які захопили територію на лівому березі Дніпра в Херсонській області, активно вдаються до грабежів. Крім того, відбувається вплив на окупаційні війська з боку їх власних силових структур, які постійно шукають дезертирів або інших військових, не готових до бойових дій.