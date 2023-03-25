Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении, — ISW

ВСУ идут в контрнаступление

Российские войска готовятся к возможному украинскому контрнаступлению в Запорожской области, в то время как в Бахмуте продолжаются тяжелые уличные бои. 24 марта российская армия провела ограниченные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

РФ готовится к контрнаступлению ВСУ

24 марта заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что российскому Генштабу известно о готовности Киева к наступательным операциям, и Генштаб рассматривает свои собственные решения и ответы на украинское наступление.

Известный российский блоггер заявил, что украинская сторона распространяет дезинформацию о планах наступления на Белгородскую область, чтобы отвлечь российские войска и дать возможность украинским силам начать атаки в других секторах фронта. Это подтверждает предыдущие предупреждения Евгения Пригожина, финансиста группы "Вагнер", о возможном наступлении Украины на Белгородскую область.

Другой российский военный блоггер предполагает, что украинские войска могут начать контрнаступление до того, как российская оборонно-промышленная база успеет увеличить производство и укрепить оборонительный потенциал России. Евгений Пригожин также заявил 23 марта, что ему известно о планах масштабного украинского контрнаступления, что подтверждает предыдущие сообщения ISW.

Весеннее наступление России, по-видимому, достигает кульминации, и российское информационное пространство реагирует на замедление операций и возможность возвращения инициативы Украине с тревогой. Российскому военному командованию потребуется переброска значительных сил на передовую, чтобы предотвратить кульминацию или возобновить наступательные действия.

Напомним, что стратегия российских оккупантов относительно "вывода" своих войск из Новой Каховки имеет много целей, включая психологическое влияние на местное население и украинских военных. Вооруженные силы россии, захватившие территорию на левом берегу Днепра в Херсонской области, активно прибегают к грабежам. Кроме того, происходит влияние на оккупационные войска со стороны их собственных силовых структур, постоянно ищущих дезертиров или других военных, не готовых к боевым действиям.