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Окупанти хочуть примусово вивезти із ЗАЕС понад 2,5 тисячі працівників

10 травня 2023 12:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Окупанти хочуть примусово вивезти із ЗАЕС понад 2,5 тисячі працівників
Російські окупанти на території Запорізької АЕС. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Окупаційні війська планують примусово евакуювати понад 3 тисячі мешканців Енергодара. Абсолютна більшість із них — працівники Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

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Евакуація з Енергодара

Державна компанія "Енергоатом", яка керує атомними електростанціями України, отримала інформацію про майбутню евакуацію в Енергодарі.

Окупанти, за наявною інформацією, планують примусово вивезти з міста близько 3100 осіб.

Працівники атомної електростанції

Насамперед евакуювати будуть працівників Запорізької АЕС, які підписали контракт із фейковим АТ "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством Росатома та членів їхніх родин.

В Енергоатомі нагадали, що працівникам атомної електростанції росіяни заборонили виїжджати з Енергодара практично з самого початку окупації. 

"Також, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, з Енергодара до Ростовської області РФ вже вивезли частину сімей запорізьких атомників", — йдеться у заяві держкомпанії.

Нагадаємо, 7 травня голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що вкрай стурбований реальними загрозами безпеки, з якими стикається Запорізька АЕС. Ситуація навколо станції стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною.

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