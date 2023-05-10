Оккупанты хотят принудительно вывезти из ЗАЭС более 2,5 тысяч работников
Оккупационные войска планируют принудительно эвакуировать более 3 тысяч жителей Энергодара. Абсолютное большинство из них — работники Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.
Эвакуация из Энергодара
Государственная компания "Энергоатом", управляющая атомными электростанциями Украины, получила информацию о предстоящей эвакуации в Энергодаре.
Оккупанты, по имеющейся информации, планируют принудительно вывезти из города около 3100 человек.
Работники атомной электростанции
Прежде всего, эвакуировать будут работников Запорожской АЭС, которые подписали контракт с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома и членов их семей.
В Энергоатоме напомнили, что работникам атомной электростанции россияне запретили уезжать из Энергодара практически с самого начала оккупации.
"Также, по информации Генерального штаба ВСУ, из Энергодара в Ростовскую область РФ уже вывезли часть семей запорожских атомщиков", — говорится в заявлении госкомпании.
Напомним, 7 мая глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что крайне обеспокоен реальными угрозами безопасности, с которыми сталкивается Запорожская АЭС. Ситуация вокруг станции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной.