Оккупанты хотят принудительно вывезти из ЗАЭС более 2,5 тысяч работников

Российские оккупанты на территории Запорожской АЭС. Фото: росСМИ

Оккупационные войска планируют принудительно эвакуировать более 3 тысяч жителей Энергодара. Абсолютное большинство из них — работники Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

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Эвакуация из Энергодара

Государственная компания "Энергоатом", управляющая атомными электростанциями Украины, получила информацию о предстоящей эвакуации в Энергодаре.

Оккупанты, по имеющейся информации, планируют принудительно вывезти из города около 3100 человек.

Работники атомной электростанции

Прежде всего, эвакуировать будут работников Запорожской АЭС, которые подписали контракт с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома и членов их семей.

В Энергоатоме напомнили, что работникам атомной электростанции россияне запретили уезжать из Энергодара практически с самого начала оккупации.

"Также, по информации Генерального штаба ВСУ, из Энергодара в Ростовскую область РФ уже вывезли часть семей запорожских атомщиков", — говорится в заявлении госкомпании.

Напомним, 7 мая глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что крайне обеспокоен реальными угрозами безопасности, с которыми сталкивается Запорожская АЭС. Ситуация вокруг станции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной.