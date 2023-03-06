Окупанти крадуть на Запоріжжі руду і вивозять до порту Маріуполя
Армія рф продовжує викрадати природні ресурси з окупованих територій України. Загарбники почали незаконно вивозити руду з Запорізької області.
Про це інформує Центр національного спротиву.
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Як відомо, рік тому російські загарбники захопили Запорізький залізорудний комбінат. Зараз вони вивозять з нього руду через порт у тимчасово окупованому Маріуполі.
"Маємо приклад типової поведінки імперії, яка використовує захоплені землі задля викачування ресурсів. Зауважимо, що продажем руди займаються дотичні до фсб структури, під патронатом яких відбувається розграбування українських надр", — пишуть у Центрі нацспротиву.
Зазначимо, що це вже не вперше, коли рф використовує ресурси України на окупованих територіях. Так, у травні 2022 року загарбники вивозили зерно із Херсонщини до росії. Окрім того, окупанти влітку вивозили метал із Маріуполя.
Нагадаємо, раніше ми писали, що російські військові готуються тікати із Запорізької АЕС. Загарбники навіть складають список обладнання, яке планують викрасти перед втечею.