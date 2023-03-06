Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Оккупанты воруют в Запорожской области руду и вывозят в порт Мариуполя arrow

Оккупанты воруют в Запорожской области руду и вывозят в порт Мариуполя

6 марта 2023 21:32
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Оккупанты воруют на Запорожье руду и вывозят в порт Мариуполя
Почти год тому назад россияне захватили Запорожский железорудный комбинат
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Армия рф продолжает похищать природные ресурсы с оккупированных территорий Украины. Захватчики начали незаконно вывозить руду из Запорожской области.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Подробности

Год назад российские захватчики захватили Запорожский железорудный комбинат. Сейчас они вывозят с него руду через порт во временно оккупированном Мариуполе.

"Имеем пример типичного поведения империи, использующей захваченные земли для скачивания ресурсов. Заметим, что продажей руды занимаются причастные к фсб структуры, под патронатом которых происходит разграбление украинских недр", — пишут в Центре нацсопротивления.

Отметим, что это уже не первый раз, когда россия использует ресурсы Украины на оккупированных территориях. Так, в мае 2022 года захватчики вывозили зерно из Херсона в россию. Кроме того, оккупанты летом вывозили металл из Мариуполя.

Напомним, ранее мы писали, что российские военные готовятся бежать из Запорожской АЭС. Захватчики даже составляют список оборудования, которое планируют украсть перед бегством.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

23:28 Австрийский банк Raiffeisen более 10 лет сотрудничал с окружением путина

23:12 WhatsApp пообещал Еврокомиссии сделать информирование пользователей более прозрачным

22:56 В Минобороны Дании запретили пользоваться TikTok: при чем здесь безопасность

Новина з відео

22:35 "Мы найдем убийц": Зеленский отреагировал на циничный расстрел украинского военного

22:20 В результате землетрясения в Турции погибли уже более 46 тысяч человек

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:06 Зажигательный рок-н-ролл: на Одесской киностудии сняли музыкальный клип

22:00 В пять раз больше, чем Украина: в CNN рассказали о колоссальных потерях рф в Бахмуте

21:45 ChatGPT назвал 100 лучших книг всех времен и народов: от Гамлета до Ведьмака

Новина з фото

21:25 Единственная американка и невероятная конкуренция: кто претендует на "Оскар" за лучшую женскую роль

21:13 Украинские супермаркеты установили рекордные цены на некоторые продукты

Новина з відео

22:35 "Мы найдем убийц": Зеленский отреагировал на циничный расстрел украинского военного

Новина з відео

18:24 Главные итоги прошлой недели: Шейтельман расскажет о конфликте Зеленского с Залужным и заявлениях стендапера Щегеля

Эксклюзив

18:15Каждый сантиметр нашей земли должен быть засеян: трудности посевной — будем ли мы с хлебом

Новина з відео

17:46 Омбудсмен Украины отреагировал на жестокий расстрел украинского военного

Новина з відео

17:16В Харьковской области проходит обучение добровольцев "Гвардии наступления"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:03 Блогер из Хмельницкого устроил самосуд над мужчиной за воровство: детали

Новина з відео

16:45 Готовьтесь к грандиозным изменениям: как полнолуние 7 марта повлияет на жизнь знаков зодиака

Новина з відео

16:22 На Солнце зафиксировали извержение такой силы, что в Америке отключилась радиосвязь

Новина з відео

16:21 Расстрелянный маршрут: в Нацполиции опубликовали фильм о зверствах оккупантов в Ирпене

Новина з відео

13:12 Пономарев и DZIDZIO споют ради защитников Бахмута

Новина з фото

21:25 Единственная американка и невероятная конкуренция: кто претендует на "Оскар" за лучшую женскую роль

Эксклюзив

18:20Землетрясение и политическое нейтралитет: заинтересованы ли украинцы отдыхать в Турции

Эксклюзив

18:15Каждый сантиметр нашей земли должен быть засеян: трудности посевной — будем ли мы с хлебом

Эксклюзив

17:58Битва года: что на самом деле происходит в Бахмуте, и будут ли ВСУ отступать из города

13:35Новый глава НАБУ: что известно о Семене Кривоносе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

11:23Первые украинские пилоты уже в США: все детали — эксклюзив

Эксклюзив

08:00Хотим похоронить с почестями: семья спецназовца КОРД умоляет вернуть его тело из плена

07:00Пять вещей, которые необходимо знать о ситуации в Приднестровье

06:23Масштабная индексация в Украине: кому досталось всего 100 грн

20:00Четыре фактора того, что западные санкции пока не приводят к краху российской экономики

Актуальное по теме

None 6 Март 23:31

Австрийский банк Raiffeisen более 10 лет сотрудничал с окружением путина

None 6 Март 23:12

WhatsApp пообещал Еврокомиссии сделать информирование пользователей более прозрачным

None 6 Март 22:59

В Минобороны Дании запретили пользоваться TikTok: при чем здесь безопасность

None 6 Март 22:50

"Мы найдем убийц": Зеленский отреагировал на циничный расстрел украинского военного

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB