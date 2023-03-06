Оккупанты воруют на Запорожье руду и вывозят в порт Мариуполя

Оккупанты воруют в Запорожской области руду и вывозят в порт Мариуполя
Армия рф продолжает похищать природные ресурсы с оккупированных территорий Украины. Захватчики начали незаконно вывозить руду из Запорожской области.
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
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Год назад российские захватчики захватили Запорожский железорудный комбинат. Сейчас они вывозят с него руду через порт во временно оккупированном Мариуполе.
"Имеем пример типичного поведения империи, использующей захваченные земли для скачивания ресурсов. Заметим, что продажей руды занимаются причастные к фсб структуры, под патронатом которых происходит разграбление украинских недр", — пишут в Центре нацсопротивления.
Отметим, что это уже не первый раз, когда россия использует ресурсы Украины на оккупированных территориях. Так, в мае 2022 года захватчики вывозили зерно из Херсона в россию. Кроме того, оккупанты летом вывозили металл из Мариуполя.
Напомним, ранее мы писали, что российские военные готовятся бежать из Запорожской АЭС. Захватчики даже составляют список оборудования, которое планируют украсть перед бегством.