Оккупанты воруют на Запорожье руду и вывозят в порт Мариуполя

Почти год тому назад россияне захватили Запорожский железорудный комбинат

Армия рф продолжает похищать природные ресурсы с оккупированных территорий Украины. Захватчики начали незаконно вывозить руду из Запорожской области.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

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Год назад российские захватчики захватили Запорожский железорудный комбинат. Сейчас они вывозят с него руду через порт во временно оккупированном Мариуполе.

"Имеем пример типичного поведения империи, использующей захваченные земли для скачивания ресурсов. Заметим, что продажей руды занимаются причастные к фсб структуры, под патронатом которых происходит разграбление украинских недр", — пишут в Центре нацсопротивления.

Отметим, что это уже не первый раз, когда россия использует ресурсы Украины на оккупированных территориях. Так, в мае 2022 года захватчики вывозили зерно из Херсона в россию. Кроме того, оккупанты летом вывозили металл из Мариуполя.

Напомним, ранее мы писали, что российские военные готовятся бежать из Запорожской АЭС. Захватчики даже составляют список оборудования, которое планируют украсть перед бегством.