Окупанти крадуть тварин із заповідника "Асканія-Нова", — ЦНС

Російські окупанти у Херсонській області. Фото: росЗМІ

Окупаційні сили Росії займаються вивезенням тварин з українського природного заповідника "Асканія-Нова" у Херсонській області. Тварин незаконно транспортують до Сафарі-парку, що у Краснодарі.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Експерти Центру зазначають, що переміщення тварин здійснюється під прикриттям так званої партнерської угоди. Втім, воно не має юридичної сили, оскільки за український заповідник підпис ставить призначений Росією керуючий, який не має справжніх повноважень.

Згідно з повідомленням, дії російських військових фактично зводяться до пограбування та знищення цінного природного куточка.

"За фактом ворог просто краде тварин і знищує унікальний заповідник. Раніше на території заповідника були також відзначені російські військові", — йдеться у повідомленні.

"Асканія-Нова" з початку війни опинилася під контролем окупантів

Біосферний резерват "Асканія-Нова", розташований неподалік Каховки в Херсонській області, є унікальною природною спадщиною, цінною як для України, так і для всієї Європи, оскільки є найбільшим заповідним районом на континенті і приваблює до 140 000 відвідувачів щорічно.

З моменту початку масштабного вторгнення РФ на українську територію "Асканія-Нова" опинилася під владою супротивника. У березні 2023 року, попри те, що Україна продовжувала займатися управлінням заповідника та виплачувала зарплати співробітникам, російські сили спільно з колабораціоністами запровадили своє управління у резерваті.

Нагадаємо, що росіяни хочуть збудувати нову гілку залізниці, щоб красти зерно з окупованої території України. Також загарбники й надалі продовжують грабувати майно у тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області.