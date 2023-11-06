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Оккупанты воруют животных из заповедника "Аскания-Нова", — ЦНС

6 ноября 2023 16:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты воруют животных из заповедника "Аскания-Нова", — ЦНС
Российские оккупанты в Херсонской области. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Оккупационные силы России занимаются вывозом животных из украинского природного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области. Животных незаконно транспортируют в Сафари-парк, расположенный в Краснодаре.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Что известно про вывоз животных из "Аскании-Нова"

Эксперты Центра указывают, что перемещение животных осуществляется под прикрытием так называемого партнерского соглашения. Впрочем, оно не имеет юридической силы, поскольку за украинский заповедник подпись ставит назначенный Россией управляющий, не имеющий настоящих полномочий.

 Согласно сообщению, действия российских военных фактически сводятся к разграблению и уничтожению ценного природного уголка. 

"По факту враг просто ворует животных и уничтожает уникальный заповедник. Ранее на территории заповедника были также отмечены российские военные", — говорится в сообщении.

"Аскания-Нова" с начала войны оказалась под контролем оккупантов

Биосферный резерват "Аскания-Нова", расположенный неподалёку от Каховки в Херсонской области, представляет собой уникальное природное наследие, ценное как для Украины, так и для всей Европы, поскольку является самым крупным заповедным районом на континенте и привлекает до 140 000 посетителей ежегодно.

С момента начала масштабного вторжения РФ на украинскую территорию "Аскания-Нова" оказалась под властью противника. В марте 2023 года, несмотря на то, что Украина продолжала заниматься управлением заповедника и выплачивала зарплаты сотрудникам, российские силы совместно с коллаборационистами ввели свое управление в резервате.

Напомним, что россияне хотят построить новую ветку железной дороги, чтобы красть зерно с оккупированной территории Украины. Также захватчики и дальше продолжают грабить имущество во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области.

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