Окупанти на блокпостах тероризують цивільних з українськими документами: деталі

Російські військові на блокпостах

Російські окупанти вимагають від населення окупованих територій отримувати громадянство країни-агресора. Якщо люди відмовляться, їх позбавлятимуть волі.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Терор за паспортом

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати цивільне населення на окупованих територіях.

Підставою для знущання для українцями є наявність у них українського громадянства.

"Паспортизація" на Херсонщині

Так, на блокпостах на окупованій території Херсонської області російські окупанти залякують тих мирних мешканців, які пред’являють паспорти громадян України.

Загарбники, зокрема, незаконним позбавленням волі та іншими насильницькими діями у випадку, якщо під час наступної перевірки людина не матиме паспорт країни-агресора.

Нагадаємо, що в окупованому місті Горлівка Донецької області російська "адміністрація" наказала працівникам місцевих промислових підприємств отримати паспорти російської федерації.

Окупанти вимагли від усіх українців отримати російське громадянство до 1 березня поточного року.

У випадку відмови після 1 березня такі працівники мали бути звільнені з роботи.

Фото з російських ЗМІ