Оккупанты на блокпостах терроризируют гражданских с украинскими документами: детали
Российские оккупанты требуют от населения оккупированных территорий получать гражданство страны-агрессора. Если люди откажутся, их будут лишать свободы.
Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.
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Террор по паспорту
Российские оккупационные войска продолжают терроризировать гражданское население на оккупированных территориях.
Основанием для издевательств для украинцев есть наличие у них украинского гражданства.
"Паспортизация" в Херсонской области
Так, на блокпостах на оккупированной территории Херсонской области российские оккупанты запугивают тех мирных жителей, которые предъявляют паспорта граждан Украины.
Захватчики, в частности, незаконным лишением свободы и другими насильственными действиями в случае, если во время следующей проверки у человека нет паспорта страны-агрессора.
Напомним, что в оккупированном городе Горловка Донецкой области российская "администрация" отдала приказ работникам местных промышленных предприятий получить паспорта российской федерации.
Оккупанты потребовали от всех украинцев получить российское гражданство до 1 марта текущего года.
В случае отказа после 1 марта такие работники должны быть уволены с работы.
Фото из российских СМИ