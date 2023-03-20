Оккупанты на блокпостах терроризируют гражданских с украинскими документами: детали

Российские военные на блокпостах

Российские оккупанты требуют от населения оккупированных территорий получать гражданство страны-агрессора. Если люди откажутся, их будут лишать свободы.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.

Террор по паспорту

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать гражданское население на оккупированных территориях.

Основанием для издевательств для украинцев есть наличие у них украинского гражданства.

"Паспортизация" в Херсонской области

Так, на блокпостах на оккупированной территории Херсонской области российские оккупанты запугивают тех мирных жителей, которые предъявляют паспорта граждан Украины.

Захватчики, в частности, незаконным лишением свободы и другими насильственными действиями в случае, если во время следующей проверки у человека нет паспорта страны-агрессора.

Напомним, что в оккупированном городе Горловка Донецкой области российская "администрация" отдала приказ работникам местных промышленных предприятий получить паспорта российской федерации.

Оккупанты потребовали от всех украинцев получить российское гражданство до 1 марта текущего года.

В случае отказа после 1 марта такие работники должны быть уволены с работы.

Фото из российских СМИ