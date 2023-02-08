Російські загарбники на Херсонщині забирають автомобілі у цивільних

Окупанти на Херсонщині відбирають у цивільних автівки, — Генштаб ЗСУ
Російські війська продовжують знущатись над мирним населенням на окупованих територіях. Цього разу загарбники забирають у людей автівки для власних потреб.
Про це йдеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ.
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Що відомо
У Генеральному штабі ЗСУ розповідають, що російські війська "конфіскують" у мирних жителів Херсонської області автівки. Загарбники використовують потім їх у власних цілях.
"В населеному пункті Каїри Каховського району Херсонської області російські окупаційні війська примусово відбирають у місцевого населення цивільні автомобілі", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що це вже не перша інформація від Генштабу ЗСУ, що окупанти привласнюють собі майно українців. Так, 2 січня у відомстві розповідали, що загарбники на окупованій Херсонщині збирають інформацію про осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, та вилучають у них автомобільний транспорт і товари.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські окупанти грабують місцевих жителів. Росіяни обшукують порожні помешкання, виносять побутову техніку і навіть меблі.
Цікаво, що мародери пересуваються винятково групами по 10-15 осіб, очевидно, боячись опору місцевого населення чи українських партизанів.
Також ми писали, що у Маріуполі повністю зникли запчастини до автомобілів світових марок. Самі ж автомобілі, які маріупольці залишили на вулицях, окупанти викрадають і вивозять до росії.
Окрім того, днями у москві чоловік у нетверезому стані намагався викрасти тіло Леніна з мавзолею.