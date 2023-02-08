Российские захватчики в Херсонской области забирают автомобили у гражданских

Оккупанты на Херсонщине отбирают у гражданских автомобили, — Генштаб ВСУ
Российские войска продолжают издеваться над мирным населением на оккупированных территориях. На этот раз захватчики забирают у людей авто для собственных нужд.
Об этом говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ.
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Что известно
В Генеральном штабе ВСУ рассказывают, что российские войска "конфискуют" у мирных жителей Херсонской области авто. Захватчики используют их в собственных целях.
"В населенном пункте Каиры Каховского района Херсонской области российские оккупационные войска принудительно отбирают у местного населения гражданские автомобили", — говорится в сообщении.
Отметим, что это уже не первая информация от Генштаба ВСУ, что оккупанты присваивают себе имущество украинцев. Так, 2 января в ведомстве рассказывали, что захватчики на оккупированной Херсонской области собирают информацию о лицах, которые занимаются предпринимательской деятельностью, и изымают у них автомобильный транспорт и товары.
Напомним, на временно оккупированных территориях Херсонской области российские оккупанты грабят местных жителей. Россияне обыскивают пустые дома, выносят бытовую технику и даже мебель.
Интересно, что мародеры передвигаются исключительно группами по 10-15 человек, очевидно, опасаясь сопротивления местного населения или украинских партизан.
Также мы писали, что в Мариуполе полностью исчезли запчасти к автомобилям мировых марок. Сами же автомобили, которые мариупольцы оставили на улицах, оккупанты угоняют и вывозят в россию.
Кроме того, днями в москве мужчина в нетрезвом состоянии пытался похитить тело Ленина из мавзолея.